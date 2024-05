Coup de tonnerre ! Un grand buteur tourne dos à Al-Khelaïfi et au PSG

Nasser Al-Khelaïfi se dirige vers un premier gros revers dans sa quête au remplaçant de Kylian Mbappé. Un grand buteur visé serait prêt à rejeter l’offre du club français pour une autre destination.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi prêt à casser la tirelire

Le Paris Saint-Germain a une certitude pour ses dépenses sur le prochain mercato estival. Le départ de Kylian Mbappé va permettre au club de la capitale de réaliser une grosse économie puisque Nasser Al-Khelaïfi sera déchargé du plus gros salaire du club. Une bonne nouvelle pour le mercato du club parisien qui compte réaliser de grosses signatures cet été.

Luis Campos est sur la piste de plusieurs profils identifiés pour compenser le vide que créera le départ de l’attaquant bondynois. Une enveloppe de plus de 100 millions d’euros serait même sur la table pour l’une des plus grandes priorités du club. Cependant, la proposition du champion de Ligue 1 ne semble pas vraiment celui qui est annoncé comme le buteur voulu.

Victor Osimhen, le rêve irréalisable du PSG et de Al-Khelaïfi ?

Le Corriere dello Sport rapporte que l’attaquant de Naples Victor Osimhen, le buteur choisi par le PSG de Al-Khelaïfi, a tué dans l’œuf toute possibilité de le voir rejoindre le championnat de France la saison prochaine. Selon le média italien, l’attaquant nigérian ne veut pas jouer en France mais préfère surtout jouer en Premier League. Il ne manque d’ailleurs pas de prétendants puisque au moins trois clubs voudraient l’avoir dans leur effectif pour la saison prochaine.

Trois belles équipes derrière Osimhen

Le même média transalpin fait non seulement écho au refus du buteur de Naples au championnat de France et de son champion, mais cite également les équipes qui cherchent à le recruter dans le championnat anglais. On évoque notamment l’intérêt déjà connu de Chelsea, qui a même contacté le joueur, Liverpool et Manchester United reviennent dans la mêlée. Les Reds sont même considérés comme un adversaire coriace pour les deux autres en raison de leur histoire et du fait qu’ils joueront la Ligue des Champions lors de la saison 24/25.

Le dilemme Kolo Muani et Gonçalo Ramos

Le problème dans cette affaire est double pour le PSG, puisque non seulement ils perdront leur grande référence, Mbappé, mais que les deux qu’ils ont signés pour 160 millions d’euros, c’est-à-dire Kolo Muani et Gonçalo Ramos, n’ont pas vraiment convaincu. L’un des deux semble possible de partir, mais désormais les Parisiens doivent trouver un remplaçant digne de Mbappé, une tâche ardue et complexe malgré l’argent disponible.

En résumé, Nasser Al-Khelaïfi allait investir environ 103 millions de livres sterling à Osimhen, soit environ 120 millions d’euros, mais sans l’option nigériane, difficile de savoir sur quelle piste le PSG voudra se rabattre.