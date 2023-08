L'effectif du PSG s'est renouvelé durant ce mercato et il pourrait en être de même pour l'organigramme, ce qui jette un doute sur l'avenir de Luis Campos.

Mercato PSG : Luis Campos, victime de la révolution parisienne ?

Cet été, le PSG a fait une révolution dans son effectif, en invitant plusieurs joueurs majeurs à partir, comme cela a été le cas avec Neymar. L'objectif est de renouveler l'effectif afin d'assainir la situation au sein du vestiaire et de replacer le club au-dessus de tout. Des arrivées s'en sont suivies et vont encore intervenir, comme c'est le cas de la signature tant espérée de Randal Kolo Muani avant la fin du mois d'août.

Cependant, la direction pourrait ne pas se contenter de changer les joueurs, et pourrait également faire de gros bouleversements dans le staff. Alors qu'il a été confirmé à son poste de conseiller sportif au Celta Vigo, en Espagne, Luis Campos pourrait être remercié par le PSG, alors que des voix se dressent en interne pour réclamer la démission du Portugais dans les prochaines semaines.

Nasser Al-Khelaïfi n'a pas encore pris de décision pour Luis Campos

Comme l'affirme Le Parisien, deux membres de l'organigramme du PSG, Victoriano Melero et Grégory Durand, sont allés se plaindre directement à Nasser Al-Khelaïfi, en réclamant la démission de Luis Campos. La raison ? Il serait de plus en plus difficile de travailler avec le Portugais, en raison de son tempérament explosif et sa façon trop solitaire de travailler durant le mercato. Une plainte qui n'a pas plu au Portugais, qui a réuni les deux hommes pour leur expliquer qu'il fallait cesser de se monter les uns contre les autres au sein du club.

Il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi n'ait pas encore pris de décision pour Luis Campos, avec qui la relation n'a jamais été des plus chaleureuses. De son côté, le PSG a tenu à démentir ces informations. "Le club n’a jamais été aussi soudé sur et en dehors du terrain, avec tout le monde pleinement engagé dans le nouveau projet. Cette fake news intervient à quelques jours de la fin d’un mercato parfaitement engagé et conduit de parfaite manière par toutes les parties prenantes."