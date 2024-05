ASSE : Angers passe devant Saint-Etienne, Dall’Oglio rassure

Angers a repris la 2e place à l’ASSE, mais Olivier Dall’Oglio n’est pas inquiet sur l’issue du championnat. Il comptent sur la force collective de son équipe et non sur un faux pas du SCO.

Les conditions pour que l’ASSE reprenne la 2e place à Angers

Vainqueur de Pau FC (2-1), vendredi, Angers est repassé devant l’ASSE, provisoirement. Les Angevins ont un point d’avance sur les Stéphanois, qui eux affronteront l’EA Guingamp, ce samedi au Roudourou (19h). L’AS Saint-Etienne peut reprendre rapidement la 2e place qualificative pour la montée directe en Ligue 1. Pour ce faire, elle doit remporter son match à Guingamp. À défaut d’une victoire, les Verts peuvent se contenter d’un match nul en Bretagne pour repasser devant le SCO.

Dans ce cas de figure, les deux équipes auront le même nombre de points (64 chacun), mais l’ASSE serait 2e grâce à sa différence de but. Olivier Dall’Oglio a souligné en conférence de presse d’avant-match que ce détail pourrait être déterminant, en cas d’égalité de points, au terme de la saison. « Le goal-average devient un détail important. L’idée est de ne pas prendre de but, parce qu’effectivement, ça peut faire la différence sur la dernière journée », a-t-il passé comme consigne.

Dall’Oglio fait confiance au collectif de l’ASSE pour la montée directe en Ligue 1

Mais pas seulement ! Pour éviter la pression de ses adversaires dans la course pour la montée directe dans l’élite, l’entraineur de l’ASSE compte sur la force collective, mentale et physique de son équipe. Une équipe qui a pris conscience, selon lui, de sa capacité à jouer et à réussir des choses ensemble. « Je pense que cette idée de collectif, elle est née et s’est développée pour devenir beaucoup plus forte sur les dernières semaines », a-t-il rassuré avant d’affronter Guingamp

Pour finir, Olivier Dall’Oglio a fait savoir que lui, son staff et les joueurs ont longuement discuté ensemble de la question de la pression, lors des derniers matchs décisifs dans le sprint final. « Il y a eu beaucoup de discussions collectives, individuelles. […]. De toute façon, on a besoin de gagner. On va jouer pour gagner. Ça, c’est sûr », a conclu le technicien gardois.

Rendez-vous donc au stade de Roudourou, dans quelques heures.