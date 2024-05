Une légende de l’Equipe de France, Emmanuel Petit, s’est prononcée sur la gestion du temps de jeu de Kylian Mbappé sous la direction du technicien espagnol Luis Enrique.

Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé à ses dirigeants sa décision de quitter le PSG à la fin de la saison, il est traité comme tous les autres joueurs du club.

Luis Enrique le met au banc quand il le veut ou réduit son temps de jeu. Cette situation a provoqué des tensions entre le Bondynois et son coach. Lors du classico entre le PSG et l’Olympique de Marseille pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Luis Enrique a sorti Mbappé en cours de jeu.

L’attaquant français a piqué une colère noire et aurait insulté son entraîneur. En conférence de presse le mardi 2 mars 2024 avant la rencontre de demi-finale de la Coupe de France face au Stade Rennais, Enrique a nié les rumeurs selon lesquelles Mbappé l’aurait insulté.

« Quelqu’un a inventé une insulte et à partir de là, il y a des spéculations en tout genre. Je suis très content avec Kylian qui se comporte très bien. J’adorerais que cela se termine de façon merveilleuse pour le PSG et pour Kylian. On est tous dans le même bateau », avait réagi Luis Enrique.

Le clan-Mbappé est ensuite monté au créneau et a dénoncé le traitement que subit le natif de Bondy. Il a désigné les instigateurs de cette tension. Les proches du joueur ont haussé le ton contre la direction parisienne. Selon eux, les ordres viendraient d’en haut c’est-à-dire de la direction du PSG.

Emmanuel Petit ne mâche pas ses mots sur l’attitude de Mbappé. 😳



« Enrique, c’est le seul entraîneur du PSG ère qatarie qui a des cojones.



Il a incorporé Kylian Mbappé dans la rotation. Mbappé balade son spleen sur le terrain en disant "Gneugneu, je ne joue pas à mon bon… pic.twitter.com/jwzKG27jWg — Footballogue (@Footballogue) May 4, 2024

Emmanuel Petit dézingue Mbappé

Une icône du football français se mêle au débat. L’ancien international français Emmanuel Petit soutient Luis Enrique. Lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC le vendredi 3 mai 2024, il a apprécié la stratégie du patron du banc du PSG.

« Enrique, c’est le seul entraîneur du PSG ère qatarie qui a des cojones pour mettre sur pied ce qu’il a dans la tête (…) Il a incorporé Kylian Mbappé dans la rotation. Mbappé balade son spleen sur le terrain en disant Gneugneu, je ne joue pas à mon bon poste », a lâché l’ancienne star de l’Equipe de France.

Emmanuel Petit a vertement critiqué l’attitude de Kylian Mbappé. « Lui aussi, il va falloir qu’il mette son ego de côté et qu’il soit cohérent par rapport à la communication. Il dit : je donnerai tout pour le PSG, je veux partir en bons termes. Mais avec ses états d’humeur envers ses coéquipiers, encore contre Dortmund, excuse-moi, mais toi aussi tu vas devoir te remettre en question », a ajouté Petit.