Grosse inquiétude à l’ASSE ! La montée compromise ?

L’ASSE a perdu 2 précieux points samedi en allant concéder le nul (2-2) à Guingamp. Mais les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont pas perdu que des points puisqu’il y a une grosse inquiétude dans le groupe.

L’ASSE frustrée à Guingamp

Ils conservent leur place de dauphin au classement devant le SCO d’Angers mais les Verts ont de quoi nourrir beaucoup de regrets pour cette 36e journée de Ligue 2. Dans une rencontre importante pour la course à la montée, l’ASSE a presque réussi le coup parfait avant que tout ne s’écroule pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio face à Guingamp.

Alors qu’il fallait s’imposer pour se donner plus de chance d’une montée directe en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne parvient à vite mener au score. 2-0 déjà avant la pause grâce aux buts de Aïmen Moueffek (22′) et Mathieu Cafaro (45’+2).

Malheureusement, les Stéphanois finiront par être rattrapés au score en deuxième mi-temps pour perdre deux précieux points dans la course à la montée. Une déception encore plus accentuée par la situation de Gautier Larsonneur.

La blessure inquiétante de Gautier Larsonneur

Au-delà du résultat, c’est la condition physique de Gautier Larsonneur qui suscite l’inquiétude à l’ASSE. À la fin du match, le gardien a signalé une gêne à la cuisse droite et s’est allongé sur la pelouse, nécessitant l’intervention du staff médical. Pour l’heure, aucun communiqué officiel du club n’a été fait pour faire le point sur une probable blessure du gardien de but.

Selon Jérémy Marillier, journaliste de France Bleu présent à Guingamp, le club met tout le monde dans l’attente. » Gautier Larsonneur ressent quelque chose en haut de sa cuisse droite. Il a une poche de glace sur la cuisse à l’heure qu’il est », a-t-il confié dans des propos rapportés par le Peuple vert.

L’entraîneur de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio, et le milieu de terrain Dylan Chambost, ont exprimé leur inquiétude en conférence de presse et en zone mixte, sans pouvoir fournir de détails précis sur la gravité de la blessure. La confirmation d’une blessure serait un coup dur pour l’ASSE, qui est en pleine course pour la montée en Ligue 1.

Encore deux finales pour les Verts

L’AS Saint-Etienne n’a jamais été aussi proche d’un retour en Ligue 1 depuis sa relégation. A deux journées de la fin de la saison, la lutte pour la montée se jouera jusqu’au bout. Ils ont encore deux finales à disputer, dont un choc face à Rodez, un autre candidat à la montée. Ce sera le vendredi prochain au Stade Geoffroy Guichard avant un dernier voyage à Quevilly.