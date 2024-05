L’OM perd une cible prioritaire de son mercato. L’entraîneur Franck Haise du FC Nantes a clairement fermé la porte à un transfert vers le club phocéen à la fin de cette saison.

L’OM en galère pour remplacer Jean-Louis Gasset

Les recruteurs de l’OM sont actifs sur le marché des transferts pour dénicher le successeur de Jean-Louis Gasset. Ce dernier a pris les rênes de l’équipe de l’Olympique de Marseille en février dernier en remplacement de Gennaro Gattuso. Il va la diriger jusqu’à la fin de cette saison comme indiqué dans le CDD signé à cet effet.

Mais après, qui managera le onze phocéen ? Une question sur laquelle planchent déjà depuis plusieurs mois les dirigeants marseillais. Selon plusieurs sources concordantes, ils auraient jeté leur dévolu sur le technicien du RC Lens, Franck Haise. Il était annoncé sur le départ ces dernières semaines à cause des mauvais résultats des Sang et Or cette saison.

À la vérité, aucun projet de changement de club ne figure sur le calendrier à court terme du technicien de 53 ans. Haise n’envisage pas de partir du RC Lens cet été. Le directeur sportif lensois, Arnaud Pouille, a de toute façon fermé la porte à un départ de son entraîneur.

« Si les gens veulent bien l’entendre, au lieu de répandre d’autres informations, Franck Haise sera là en 2024-2025 », a déclaré Pouille.

🗣️ Franck Haise sur son avenir :



"Je suis bien là. Je prépare le futur depuis des semaines, des mois."#RCLFCL pic.twitter.com/FZOnJVKsBN — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 3, 2024

Franck Haise dément les rumeurs concernant son départ du RC Lens

Après le match face au FC Lorient en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le coach Sang et Or a encore fait une grosse annonce sur son avenir. Il a décidé de poursuivre l’aventure avec le club artésien. Une arrivée sur le banc de l’OM cet été n’est donc définitivement pas dans ses plans possible.

« Je suis bien là. Je prépare depuis des semaines, des mois, le futur, l’avenir. J’ai des réunions chaque semaine. Avec mon responsable de la performance, ma cellule recrutement, avec mon directeur général », a répondu l’entraîneur du RC Lens.

Franck Haise rassure les supporters du club nordiste qu’il sera sur le banc du club la saison prochaine, contrairement aux informations qui circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux.

« Si certains écrivent que je suis déjà parti, ils peuvent continuer à l’écrire, mais en tout cas moi je travaille comme si j’étais là le 26 juin, parce que c’est comme ça que je me projette. Je vous donne la date de reprise, j’ai les matchs amicaux si vous voulez, les stages de préparation, les stages de cohésion, si vous voulez je vous donne tout, il y a tout », a martelé le coach de 51 ans au micro de Prime Video.

La direction de l’Olympique de Marseille doit continuer sa recherche pour trouver un nouvel entraîneur.