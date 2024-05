Mercato PSG : 16M€, Al Khelaïfi va prendre sa petite revanche sur le Real Madrid

Nasser Al Khelaïfi a un vrai coup à réaliser sur le prochain mercato estival. Alors que Kylian Mbappé est sur le point de rejoindre le Real Madrid, le président du PSG tient sa petite revanche.

Mercato PSG : Al Khelaïfi rêve d’Andriy Lunin

Le marché d’été approche et certains joueurs du Real Madrid n’ont pas encore renouvelé leur contrat qui se termine en 2025. Ils entrent donc le 30 juin dans leur dernière année de contrat. L’un des joueurs qui se trouve dans cette situation est Andriy Lunin. Le gardien ukrainien de 25 ans a obtenu cette année le poste de titulaire en concurrence directe avec Kepa Arrizabalaga, prêté au Real Madrid, profitant de la grave blessure de Thibaut Courtois.

Le jeune gardien a été un réel succès pour Carlo Ancelotti qui en a fait un pari, mais maintenant l’un des héros de la Liga peut dire au revoir à ce moment de bonheur qu’il a longtemps attendu. Il y a quelques semaines, des négociations ont commencé entre Madrid et Lunin pour prolonger le contrat du joueur, un contrat spécifique qui se termine en 2025.

Cependant, au fil des jours, le scénario a changé. Lunin et ses grandes performances en Liga et en Ligue des Champions ont commencé à attirer l’attention des grands clubs européens, dont le PSG de Nasser Al Khelaïfi, ce qui fait au moins réfléchir le joueur à la situation.

Du Real Madrid au PSG pour 16 millions ?

Mais ce qui peut faire pencher la balance, et c’est pour cela qu’il a failli quitter le club l’été dernier, c’est la prédilection de Carlo Ancelotti pour le gardien belge Thibaut Courtois. L’entraîneur italien, lors d’une conférence de presse, a même laissé la porte ouverte qu’après le retour du Belge, il pourrait débuter dans une hypothétique finale de la Ligue des Champions.

Ce qui n’a pas du tout plu à Lunin, selon Don Diario, qui sent qu’il sera à nouveau dans l’ombre de son partenaire l’année prochaine. De quoi laisser une faille à exploiter pour Nasser Al Khelaïfi. Ainsi, la possibilité de ne pas renouveler et de quitter Madrid cet été se fait de plus en plus forte.

Les prétendants ne manquent pas pour l’Ukrainien, mais celui qui a montré le plus d’intérêt pour le gardien de but a été le PSG, qui cherche un remplaçant à Gianluigi Donnarumma, dont la performance a chuté avec le temps. La valeur marchande de Lunin est d’environ 16 millions d’euros, donc pour ce chiffre, l’Ukrainien pourrait se rendre à Paris, et le club ne mettrait aucun obstacle au joueur.