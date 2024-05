ASSE : Dall’Oglio a un nouvel atout pour les deux derniers matchs décisifs

L’ASSE a un nouveau facteur X dans son équipe. Il sera sans doute l’homme des deux derniers matchs décisifs, comme l’a souligné Olivier Dall’Oglio.

Thomas Monconduit de retour de suspension

L’ASSE prépare activement le match contre Rodez à Geoffroy-Guichard. Olivier Dall’Oglio a reçu une bonne nouvelle lundi. De retour de blessure, Ibrahim Sissoko a intégré l’entrainement collectif. Le meilleur buteur de Saint-Etienne devrait retrouver une place de titulaire, en pointe de l’attaque stéphanoise, s’il ne rencontre pas de souci avec son mollet délicat.

La deuxième bonne nouvelle, c’est le retour de Thomas Monconduit pour affronter Rodez, vendredi (20h45). Suspendu contre Guingamp, il est de retour pour densifier l’entrejeu des Verts. En Bretagne, Florian Tardieu n’a pas été à la hauteur des attentes dans le milieu de terrain.

Monconduit, le nouveau facteur X de l’équipe de Dall’Oglio

Et pour l’entraineur de l’ASSE, le N°7 va apporter plus d’assurance dans ce secteur de jeu.

« Pour le prochain match, on récupérera Thomas Monconduit et peut-être d’autres encore », s’tait-il réjoui, dans la foulée du match nul concédé à l’En Avant (2-2) au Roudourou. Le milieu défensif de 33 ans est un joueur majeur de l’équipe stéphanoise, surtout depuis l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio.

Imposant et prompt à la récupération et à la relance, il a été déterminant dans la remontée de Saint-Etienne au classement. « Ces dernières semaines, le milieu de terrain a montré toute son importance. Plus mobile que Florian Tardieu, l’alchimie avec ses compères du milieu de terrain semble la plus adaptée au jeu stéphanois », a souligné, justement, Peuple-Vert.

L’ASSE en difficulté sans Thomas Monconduit

Notons que l’ASSE a perdu quelques points en l’absence de Thomas Monconduit, en cette fin de saison. Olivier Dall’Oglio l’avait gardé sur le banc lors de la défaite contre Ajaccio en Corse. Les Verts étaient menés (2-0), quand il avait fait son entrée en jeu à la 66e minute. Frustré, il avait écopé d’un carton rouge (84e), à cause d’un croc en jambe sur Yoann Touzghar.

Il était également sur le banc à Grenoble où l’ASSE avait souffert pendant 80 minutes, avant de trouver la faille. Et cela, à la suite de l’entrée en jeu du taulier des Verts. Il avait foulé la pelouse à la 76e minute et les deux buts stéphanois ont été marqués aux 80e et 87e minutes.

À Guingamp, l’impact de Thomas Monconduit a manqué terriblement dans l’entrejeu de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Cela s’est ressenti surtout en deuxième période. Le retour du natif de Drancy contre Rodez est donc salutaire pour l’ASSE, tant il est devenu un joueur incontournable dans le dispositif tactique du coach des Verts.