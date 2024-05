José Mourinho à l’OM : Le vestiaire marseillais prend position !

Jean-Louis Gasset va sans doute quitter l’OM au terme de la saison. Pour le remplacer, plusieurs profils sont annoncés, dont celui de José Mourinho.

OM : José Mourinho, le candidat idéal pour succéder à Gasset ?

Alors que l’Olympique de Marseille se prépare à affronter à l’Atalanta Bergame en demi-finale de la Ligue Europa, les dirigeants phocéens travaillent en coulisse sur la succession de Jean-Louis Gasset. L’homme de 70 ans va quitter l’OM à la fin de la saison.

Son contrat expirant en juin prochain, Gasset ne montre jusqu’ici aucune intention de prolonger son aventure à Marseille. Cette décision oblige alors les Olympiens à explorer plusieurs pistes pour le remplacer. Et parmi les noms qui circulent à Marseille, celui de José Mourinho attire l’attention.

Le technicien portugais, libéré de ses fonctions à l’AS Rome, est actuellement sans club et manifeste son désir de reprendre les rênes d’une équipe la saison prochaine. Cette opportunité correspondrait-elle aux plans de l’OM ? C’est une question à laquelle il faudra bientôt répondre.

Jordan Veretout s’enflamme pour le Special One

Pour le moment, un élément à considérer est la relation particulière entre José Mourinho et Jordan Veretout, actuellement joueur à l’OM. Les deux hommes se sont croisés lors de leur passage à l’AS Rome, et le milieu de terrain français n’a pas tari d’éloges à l’égard de son ancien entraîneur.

Dans une récente interview accordée à La Provence, il a décrit José Mourinho comme « un leader charismatique qui sait trouver les mots justes » pour motiver ses joueurs. Une arrivée du Special One à l’Olympique de Marseille créera ainsi un certain engouement et motivation supplémentaire chez les joueurs.

D’ailleurs, Jordan Veretout a partagé une anecdote illustrant la capacité du Mou à impacter positivement le vestiaire. « A un moment dans la saison, ça n’allait pas trop. Il nous a réunis dans le vestiaire et il nous a mis plus bas que terre (…) On ne comprenait pas. Mais il nous a fait cogiter le soir-même, et le lendemain, il est passé à autre chose. Au final, on a gagné le match suivant », a-t-il confié.

Cette expérience positive semble avoir laissé une empreinte profonde chez le milieu de terrain de l’OM, qui ne cache pas son admiration pour José Mourinho. Sa réputation et son palmarès parlent pour lui, mais rien n’est encore décidé dans ce dossier. La priorité de Marseille pour l’après-Gasset reste Paulo Fonseca.