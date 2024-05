Comment battre l’OM ? L’Atalanta dévoile une partie de sa stratégie !

Ce jeudi soir, l’Atalanta Bergame accueille l’OM en demi-finale retour de la Ligue Europa. L’entraîneur Gian Piero Gasperini a analysé minutieusement les Marseillais et sait exactement quelle stratégie mettre en place pour remporter ce duel.

Gian Piero Gasperini vit une aventure extraordinaire avec l’Atalanta

L’Olympique de Marseille se prépare pour un match décisif ce jeudi soir contre l’Atalanta Bergame, avec en jeu une place en finale de la Ligue Europa. Après le match nul de l’aller (1-1), les deux équipes sont dos à dos et auront 90 minutes minimum pour se départager.

Pour l’OM, cette rencontre revêt une importance capitale. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers sont déterminés à tout donner pour décrocher la qualification. Cependant, ils devront affronter un adversaire solide, soutenu par son public, ce qui représente un atout non négligeable dans ce type de confrontation.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur italien de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a souligné l’importance de l’aventure extraordinaire vécue par son club ces dernières années. « Nous montrons qu’un petit club avec un petit budget peut, grâce à ses idées, sa gestion, le sentiment d’appartenance, créer une équipe qui donne satisfaction », a-t-il déclaré

Les clés d’une qualification contre l’OM

Par ailleurs, Gian Piero Gasperini a mis en avant le travail réalisé par l’Atalanta, un club avec un budget modeste mais qui a su se hisser parmi les grands grâce à ses idées, sa gestion et un fort sentiment d’appartenance. Pour lui, la clé pour remporter des trophées est de « se surpasser constamment ».

L’entraîneur italien s’attend donc à voir son équipe se surpasser face à l’OM avec la soif de remporter un trophée en ligne de mire. Il mise sur le collectif et a analysé les points forts et faibles de l’Olympique de Marseille.

Il a insisté sur la nécessité de réaliser un excellent match pour espérer accéder à la finale. « Demain, le facteur le plus important, ce sera le collectif (…) l’OM est une équipe de grande valeur, on a pu le voir dès l’aller. On devra faire un excellent match pour aller en finale », a-t-il précisé.

Ainsi, la confrontation entre l’OM et l’Atalanta s’annonce intense, avec deux équipes déterminées à atteindre leur objectif : décrocher une place en finale de la Ligue Europa.