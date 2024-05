PSG : 600 M€ sans résultat, Luis Campos a de sérieux ennuis après la défaite

Ça sent mauvais pour le directeur sportif du PSG, Luis Campos après la défaite en demi-finales face au Borussia Dortmund. De nombreuses voix s’élèvent et critiquent son mercato de folie qui ne porte pas de fruits.

Luis Campos en difficulté au PSG

Luis Campos a réussi à attirer de nombreux joueurs au PSG, mais le club de la capitale française est incapable de soulever le trophée de la Ligue des Champions.

Le consultant français, Walid Acherchour a piqué une colère noire après cet énième revers des Parisiens en Ligue des Champions. Selon lui, la responsabilité incombe au directeur sportif du club, Luis Campos.

« Le responsable de cet échec, c’est un Luis, mais pas Luis Enrique, c’est Luis Campos. A un moment donné, son mercato à 600 millions d’euros depuis deux ans où il te ramène Christophe Galtier, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Fabian Ruiz, bon OK, il te ramène Vitinha, il a eu une bonne pioche sur 6 000, il ramène aussi Skriniar. Ce dernier n’est pas là, car il a une scoliose depuis 6 mois, mais on nous dit qu’il y avait une opportunité à faire », a lâché le consultant sur le plateau du Club des 5.

Le seul parisien qui me touche un peu ce soir🤣😭 pic.twitter.com/P7hQg1AVvh — Best of Video  (@BestOfVideoo) May 8, 2024

Walid Acherchour tacle les joueurs parisiens

Walid Acherchour a indiqué que les recrues parisiennes n’ont pas la capacité de disputer des matchs de haut niveau et remporter la victoire. « Lucas Hernandez, qui avait joué 18 matchs en trois ans au Bayern Munich, il fait aussi venir Lee Kang-In qui était à Majorque et qui n’est pas prêt pour ce niveau-là, il a suresponsabilisé Warren Zaïre-Emery qui à 18 ans devait faire toutes les rencontres, il ramène Ousmane Dembélé. Je ne parle pas de Kolo Muani car apparemment ce n’est pas un dossier de Luis Campos, mais le PSG le fait venir pour 90 millions d’euros, Ugarte pour 60 millions d’euros mais qui n’est pas capable de jouer un gros match », a-t-il poursuivi.

Le consultant va plus loin et a indiqué que la direction du PSG doit mettre fin à ces gâchis et penser à bâtir une équipe compétitive. « Le principal responsable, il est ici, c’est Luis Campos. Asensio c’est 10 millions d’euros par an, la république des copains ça suffit. Et avec tout ça on fait quoi ? Il ne se passe rien ce soir, c’est zéro. Maintenant, on nous dit qu’il faut attendre, mais on est dans un club de football, pas dans une salle d’attente », a déclaré Walid Acherchour.