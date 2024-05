OM : C’est confirmé, fin de saison pour un chouchou de Gasset

L’entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset va se passer des services d’un cadre pour le reste de cette saison. Il continue la phase de récupération après une grave blessure.

Saison terminée pour un cadre de l’OM

En conférence de presse avant le match retour des demi-finales de la Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame, le technicien de l’OM, Jean-Louis Gasset a fait le point de ses joueurs disponibles pour cette affiche. Un cadre important manquera encore ce grand rendez-vous.

Le milieu de terrain français Valentin Rongier est encore en convalescence après sa grave blessure contractée en début de saison. Le tacticien olympien Gasset a annoncé que le capitaine du club phocéen ne pourra plus rejouer cette saison.

« Sa blessure a été un peu retardée par un diagnostic précoce. Mais c’est un garçon avec un mental de fer. Il s’est fait une raison, il sait qu’il va devoir attendre un mois ou deux de plus et il redeviendra le grand capitaine qu’il a été », a expliqué le coach.

🗣️ Jean-Louis Gasset sur Valentin Rongier :



« C’est le seul joueur de l’effectif avec lequel je n’ai pas travaillé, mais tous les matins à 8h je bois le café avec lui. Il me donne des petis détails sur la vie de groupe, le ressenti. Il est dans le vestiaire avant le match,… pic.twitter.com/GcBfEwgnU9 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) May 9, 2024

Valentin Rongier motive ses coéquipiers

Malgré son indisponibilité, Valentin Rongier soutient fortement le groupe. Lors de chaque match, il est présent et motive la troupe de Gasset. « Tous les matins à 8 heures je bois le café avec lui. Il me donne des petits détails sur la vie de groupe, son ressenti. Dans le vestiaire après les matchs, il a un discours de capitaine et il est respecté », a ajouté le tacticien français.

Valentin Rongier a subi une fracture de la rotule le 4 novembre dernier lors du match nul entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille. En raison des douleurs au genou, son délai de retour sur la pelouse est rallongé.