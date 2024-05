Coup de tonnerre au PSG : Luis Enrique fixe ses conditions pour rester

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Luis Enrique pourrait refuser de s’éterniser au PSG si quelques conditions ne sont pas réunies pour la saison prochaine. Explications.

Luis Enrique ne veut pas les pleins pouvoirs

Sévèrement critiqué après l’élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, Luis Enrique n’exclut pas de poursuivre son travail à la tête de l’équipe des Rouge et Bleu. Soutenu par le président Nasser Al-Khelaïfi et le vestiaire, le technicien espagnol veut bien rester et honorer son contrat jusqu’en juin 2025.

Annoncé dans les plans du FC Barcelone pour prendre la suite de Xavi Hernandez dans un an, Luis Enrique pourrait même accepter de parapher un nouveau bail en faveur des Rouge et Bleu. Mais pas à n’importe quel prix. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le compte Twitter PSG Inside Actus, Luis Enrique aurait fixé quelques conditions pour éventuellement prolonger son contrat.

Le portail spécialisé explique que l’ancien coach de l’AS Rome ne réclame pas les pleins pouvoirs à Paris, mais souhaite tout de même avoir son mot à dire concernant les décisions importantes du mercato à venir.

Enrique veut se séparer de certains joueurs cet été

Le portail sportif indique que « pour le recrutement », Luis Enrique « ne veut pas de star. C’est lui qui a aussi mis son véto pour Leao alors que Campos ne rêve que de ce joueur. Il a aussi refusé Ibrahim Sangaré du PSV et Kalvin Phillips de Manchester City. Il y aurait des discordes entre le coach et Campos concernant le prochain mercato. »

Concernant l’effectif pour la saison prochaine, l’homme de 54 ans aurait notamment prévu de rester ferme. « L’entraîneur n’envisagerait pas de prolonger si on n’accepte pas ses demandes concernant le prochain mercato et si on ne l’écoute pas. Il se plaît au PSG, mais il ne restera pas à n’importe quel prix », précise PSG Inside Actus.

Désireux d’accueillir de nouveaux visages au Paris SG, Enrique souhaiterait en contrepartie les départs de Nordi Mukiélé, Gonçalo Ramos, Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Danilo Pereira, Carlos Soler et Marco Asensio en cas d’offres satisfaisantes. En revanche, il aimerait garder Fabian Ruiz, Randal Kolo Muani et Kang-In Lee.