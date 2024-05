Une énorme surprise dans le groupe de l’ASSE, la compo contre Rodez

Il y a une grosse surprise dans le groupe de l’ASSE, pour affronter Rodez. Olivier Dall’Oglio devrait faire des changements, après le nul à Guingamp. La compo.

Gautier Larsonneur devrait tenir sa place

Blessé à la cuisse, samedi dernier, et incertain toute cette semaine pour le match de l’ASSE contre Rodez, Gautier Larsonneur est finalement convoqué dans le groupe stéphanois. Il figure parmi les 19 joueurs retenus par Olivier Dall’Oglio, ce jeudi. Le gardien de but n’est toutefois pas encore certain d’être titulaire face aux Ruthénois. L’entraineur de Saint-Etienne a certes assuré qu’il va « de mieux en mieux », mais la décision de le faire jouer ou pas sera prise vendredi, le jour du match.

Appiah pressenti au poste de Maçon

Olivier Dall’Oglio a indiqué qu’il ne prendrait pas de risque avec le portier N°1 de l’ASSE, s’il n’est pas au top de sa forme physique. « Si on a un doute, on ne prendra pas de risque et s’il n’est pas à 100 %, il n’y a aucun intérêt à l’aligner ». Si ce dernier est dans le groupe stéphanois, c’est bien parce qu’il est apte à jouer.

A priori, Gautier Larsonneur devrait tenir sa place dans les perches contre Rodez, même si Etienne Green « a toute la confiance du groupe et du staff », comme l’a indiqué le coach des Verts. En défense, un réaménagement est probable, en raison des deux buts concédés à Guingamp. Dennis Appiah devrait retrouver sa place de titulaire, à la place d’Yvann Maçon, qu’il avait justement remplacé contre l’En Avant, dans le dernier quart d’heure de jeu.

Monconduit à la place de Tardieu

Au milieu, il y aura sans doute un changement avec le retour de suspension de Thomas Monconduit. Ce dernier devrait reléguer Florian Tardieu sur le banc de touche. Idem en attaque, avec le retour d’Ibrahim Sissoko. Le buteur de l’ASSE devrait prendre sa place en pointe de l’attaque, après avoir manqué cinq matchs consécutifs. Pour rappel, le Malien s’était blessé au mollet, avant le coup d’envoi du match contre Ajaccio, le 13 avril. Irvin Cardona devrait donc basculer à droite et Mathieu Cafaro sur l’aile gauche.

La compo probable de l’ASSE contre Rodez

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, A. Briançon, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : A. Moueffek, T. Monconduit et D. Chambost

Attaquants : I Cardona, I. Sissoko, M. Cafaro

Remplaçants : E. Green, Y. Maçon, M. Bentayg, D. Batubinsika, B. Bouchouari, L. Fomba, F. Tardieu, N. Mbuku