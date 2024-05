OM : L’annonce du successeur de Gasset a déjà une date

L’OM s’approche peut-être du bout du tunnel pour le successeur de Jean-Louis Gasset. Si des discussions officielles ont été enclenchées avec Paulo Fonseca, l’annonce officielle ne devrait plus tarder.

L’OM proche du but pour le successeur de Gasset

L’OM, sous la direction de Jean-Louis Gasset, se prépare pour un match crucial en demi-finale retour de la Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame. Ce match pourrait influencer la perception de la saison de l’OM et potentiellement les négociations avec le prochain entraîneur. La cible du club reste Paulo Fonseca, qui arrive à la fin de son contrat cet été du côté de Lille.

Le club marseillais aurait même accéléré les démarches pour valider la signature de Fonseca, avec une offre de contrat qui s’étendrait sur trois ans. Cette proposition intervient après que l’OM ait exprimé son intérêt pour le Portugais depuis l’été 2023, mais à l’époque, il n’avait pas pu se libérer de son contrat avec le LOSC.

OM : Une date déjà fixée pour l’officialisation du successeur de Gasset ?

Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient intensifié leurs efforts pour conclure l’affaire, craignant que l’AC Milan ne devance l’OM dans la course à la signature de Paulo Fonseca. Le club italien est également à la recherche d’un successeur pour Stefano Pioli et considère l’entraîneur du LOSC comme une option viable.

Selon Sky Sport Italia, le Milan AC craint d’être devancé par son homologue français dans la course à la signature de Paulo Fonseca. Il semble s’être rapproché de Marseille, au point qu’il pourrait être annoncé au début de semaine prochaine du côté du club français. Ce qui en ferait un candidat de moins dans la longue liste des profils évalués par le club lombard précise la source.

Malgré l’intérêt de l’OM, Fonseca est également courtisé par d’autres clubs européens, notamment West Ham en Angleterre, qui apprécie le travail accompli par le technicien portugais avec le LOSC. Les performances du Portugais avec Lille, tant en Ligue 1 qu’en Conférence League, ont attiré l’attention de nombreux clubs, malgré un effectif limité.