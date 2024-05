Vente OM : Un gros mensonge de Frank McCourt révélé

Encore de nouvelles révélations dans la Vente OM qui cristallise les attentions à Marseille depuis plusieurs mois. Alors que Frank McCourt semble balayer du revers de la main les rumeurs d’une vente, un mensonge est dénoncé.

OM : Frank McCourt désormais prêt à s’investir à long terme ?

Alors qu’il se fait discret et probablement absent du terrain à l’OM, Frank McCourt aurait décidé de faire les choses autrement désormais. Selon The Guardian, le propriétaire de l’Olympique de Marseille serait engagé sur le long terme avec le club.

Le média britannique mentionne que malgré les rumeurs de vente, McCourt et sa société, McCourt Global, envisageraient de réaliser des investissements supplémentaires pour aider à combler l’écart entre Marseille et les géants du football en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et le PSG.

Ceci laisse croire que Frank McCourt n’a pas l’intention de vendre l’OM et qu’il soit plutôt concentré sur le renforcement et l’amélioration du club pour l’avenir. Pas assez tout de même pour éteindre les rumeurs entourant la Vente OM. Thibaud Vézirian a d’ailleurs remis une couche avec une nouvelle sortie fracassante.

La Vente OM aura lieu, le mensonge de de Frank McCourt dévoilé

L’annonce du Guardian contraste avec les déclarations de Thibaud Vézirian, qui a suggéré que des manœuvres de communication pourraient masquer la réalité d’une vente imminente de l’OM. « Quand tu es réellement engagé dans un club, tu n’as pas besoin d’aller dire à un journaliste que tu vas investir », a-t-il lancé sur sa chaîne twitch. Il a révélé que « l’OM a envoyé plein de comptes communautaires pour relayer cette info lundi » sortie dans le Guardian.

L’OM pour Frank McCourt, c’est de l’histoire ancienne

Dénonçant une stratégie de communication visant à faire le buzz, Vézirian est catégorique. Pour Frank McCourt, selon le journaliste, « l’OM est déjà de l’histoire ancienne car le deal pour la vente est déjà ficelé depuis longtemps ». Pour aller plus loin, il révèle que dans storytelling, « l’on pourrait voir bientôt dans la presse que c’est grâce à McCourt que de nouveaux investisseurs arrivent pour élever le club à un haut niveau mondial ».

En clair, il y a un travail en cours pour travailler à l’image de l’homme d’affaires américain. « En termes d’image, c’est top pour lui. On nous prépare à de nouveaux investisseurs grâce à McCourt, qui pourrait garder 3 à 5 % pour nous faire croire qu’il est encore connecté au truc. Il faut être naïf pour croire qu’il va garder le club et qu’il va réinvestir après avoir mis 500M€ sur 7 ans », a-t-il précisé.