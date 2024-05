PSG : La grosse surprise qui attend Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, grande figure du PSG ces sept dernières années, est sur le point de faire ses adieux au club. Il devrait jouer son dernier match au Parc des Princes ce week-end face à Toulouse.

Le PSG prépare les adieux à Kylian Mbappé

Ce dimanche, le Parc des Princes sera le théâtre d’un événement poignant : les adieux de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L’attaquant français, qui a illuminé le stade avec son talent et ses performances exceptionnelles, s’apprête à dire au revoir à l’équipe et aux supporters qui l’ont adoré durant les sept dernières années passées en Ligue 1.

Selon Le Parisien, le PSG a prévu une cérémonie spéciale pour honorer Mbappé, qui est en fin de contrat et a annoncé son départ du club. Bien que les détails exacts de la cérémonie restent confidentiels, on s’attend à ce que le club rende hommage à son joueur vedette avec des vidéos rétrospectives, des discours et peut-être même une ovation de la part des fans.

La der du Parc des Princes

Le prochain match de Ligue 1 du Paris Saint-Germain face aux Violets sera le dernier de Mbappé au Parc des Princes sous le maillot tricolore. Les espoirs du PSG en Ligue des champions étant éteints par Dortmund, le dernier match de l’ancien attaquant monégasque pour le PSG devrait avoir lieu lors de la finale de la Coupe de France contre Lyon.

Mbappé quitte le PSG en tant que meilleur buteur de l’histoire du club au Parc des Princes, un record qui témoigne de son impact indélébile sur le football français. Ses réalisations ont propulsé le PSG sur la scène européenne et ont ravi les supporters parisiens pendant des années. Seul écueil, il n’a jamais réussi à faire gagner au PSG la Ligue des Champions tant attendue.

Alors que Mbappé se prépare à entamer un nouveau chapitre de sa carrière, probablement avec le Real Madrid, le monde du football attend avec impatience de voir comment il continuera à éblouir sur le terrain.