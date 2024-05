L’OM accélère son mercato pour remplacer Gasset : Une offre transmise !

Alors que le mercato approche à grands pas, la direction de l’OM se projette déjà sur l’après Jean-Louis Gasset et a bel et bien formulé une offre pour attirer Paulo Fonseca comme prochain entraîneur.

Paulo Fonseca, le digne successeur Jean-Louis Gasset à l’OM ?

Après plusieurs profils étudiés, l’Olympique de Marseille semble tenir le candidat idéal pour remplacer Jean-Louis Gasset. En effet, l’entraîneur de 70 ans s’apprête à quitter le navire phocéen au terme de la saison et l’élimination contre Atalanta Bergame en Ligue Europa n’a pas amélioré sa situation.

Les dirigeants de l’OM accélèrent désormais pour trouver son successeur. Et parmi les potentiels candidats, un nom semble marquer beaucoup de points auprès de la direction de l’OM. En fin de contrat avec le LOSC, Paulo Fonseca est devenu le favori pour devenir le successeur de Jean-Louis Gasset.

Le tacticien portugais de 51 ans est présenté comme l’un des entraîneurs les plus progressistes du championnat et guide l’équipe lilloise vers une nouvelle qualification en Ligue des champions. Son travail remarquable à Lille et sa situation contractuelle ont rapidement convaincu les dirigeants de l’OM d’entamer concrètes pour sa venue.

La direction marseillaise a lui transmis une offre

En effet, les dirigeants phocéens ont intensifié leurs efforts ces derniers jours pour s’offrir les services de Paulo Fonseca. La Provence assure que l’actuel entraîneur du LOSC a bien reçu une offre de l’OM. Les négociations entre les deux parties s’intensifient à présent autour d’un contrat de trois avec un salaire conséquent à l’appui.

🔴 Paulo Fonseca, piste privilégiée au poste de futur entraîneur, a déjà reçu une offre



Alors que la saison est déjà ratée, les dirigeants olympiens veulent aller vite



May 10, 2024

Cette proposition sera-t-elle suffisante pour convaincre de Paulo Fonseca de rebondir à l’Olympique de Marseille dans les semaines à venir. Pour le moment, le club phocéen devra faire face à une concurrence pour l’ancien coach de l’AS Rome. L’AC Milan, West Ham, Lyon et d’autres clubs européens seraient toujours sur ses traces.

En tout cas, son profil fait sens sur plusieurs points puisque Paulo Fonsea est réputé pour promouvoir un jeu offensif en développant efficacement les jeunes joueurs. Le coach parfait pour une révolution à l’OM ? C’est ce que pensent les dirigeants du club.