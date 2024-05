Alors que la fin de saison approche, de nombreuses rumeurs circulaient sur un départ de Paulo Fonseca en Italie, du côté de l’AC Milan. L’OM était également sur le coup et a réussi à doubler le champion d’Italie 2022, qui a finalement abandonné la piste.

Mercato : Paulo Fonseca refuse l’AC Milan pour l’OM

Apprécié par la direction et les supporters de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset ne devrait pas continuer la saison prochaine comme prévu lors de son arrivée pour remplacer Gennaro Gattuso. Pour sa succession, Paulo Fonseca aurait été séduit par l’offre de Pablo Longoria.

Annoncé sur les tablettes de l’AC Milan pour remplacer Stefano Pioli, l’actuel entraîneur de Lille OSC ne devrait finalement pas rejoindre la Serie A à l’issue de la saison en cours. Libre le 30 juin prochain, le technicien portugais ne s’est pas encore officiellement exprimé sur son avenir, mais selon Tuttosport, il aurait refusé l’appel des Rossoneri.

Séduit par l’offre très importante de l’Olympique de Marseille, Fonseca serait enclin à dire oui à Longoria pour la succession de Gasset. Malgré l’opportunité de disputer une Coupe européenne à Lille la saison prochaine, l’ancien coach de l’AS Rome devrait accepter la proposition marseillaise et passer une année blanche sur la Canebière. Conscient de perdre son entraîneur, le club lillois serait déjà à la recherche de son remplaçant.

Tuttosport : Paulo Fonseca va accepter l'offre de l'#OM, qui lui a fait une proposition "très importante" pour battre la concurrence du Milan 🗞️ pic.twitter.com/y3h60miYMH — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 10, 2024

Mercato : Qui pour remplacer Paulo Fonseca au LOSC ?

En cas de départ de Paulo Fonseca, plusieurs noms reviennent régulièrement dans les médias pour le poste d’entraîneur de Lille OSC. Alors qu’il vient d’annoncer son départ de Red Star, Habib Beye serait dans les plans d’Olivier Létang et des dirigeants lillois. Même s’il n’a jamais entraîné au haut niveau. L’ancien tacticien du Stade de Reims, Will Still, figure également sur les tablettes des Dogues. Mais le technicien belge de 31 ans rêve de l’Angleterre et pourrait donc refuser une pige dans le Nord de la France.