L’avenir de ce flop du PSG est déjà scellé pour le mercato

Le grand chantier qui attend Luis Campos cet été au PSG implique la situation de Renato Sanches. Alors qu’il doit revenir à Paris cet été, le milieu de terrain portugais connaît déjà son sort pour ce mercato estival.

Le PSG fac au dilemme Renato Sanches

Renato Sanches, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, a rejoint l’AS Roma en prêt pour la saison 2023-2024. Selon le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, l’accord entre les deux clubs ne comprend pas d’option d’achat obligatoire. Malgré les attentes élevées, la saison de Sanches à Rome a été marquée par des performances en deçà des espérances.

Avec seulement 7 apparitions en Serie A et cinq en Ligue Europa totalisant 260 minutes de jeu, l’international portugais n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. L’AS Roma a décidé de ne pas activer l’option d’achat de 15 millions d’euros pour Sanches, qui retournera donc au PSG à la fin de la saison, où il ne restera pas selon Fabrizio Romano dans CaughtOffside.

Un retour au PSG et sans avenir

Le PSG avait initialement demandé une option d’achat obligatoire dans le cadre du prêt, mais l’AS Roma a finalement obtenu un accord avec une option non obligatoire. Cela laisse le club parisien dans une position où il doit évaluer les offres pour Sanches, dont le contrat court jusqu’en 2027.

Pour Renato Sanches, l’enjeu est de taille. Après une saison mitigée, il doit retrouver un club où il pourra s’épanouir et retrouver son meilleur niveau. Le PSG, quant à lui, doit trouver la meilleure solution économique et sportive pour le joueur et le club.