Coup de tonnerre ! Après Kylian Mbappé, un autre départ majeur officialisé

Le PSG va bien opérer sa révolution cet été. Après le départ officialisé de Kylian Mbappé, c’est au tour de Keylor Navas de faire ses adieux au club. Il met ainsi fin à cinq ans d’histoire à Paris.

PSG : Navas aussi s’en va, après Kylian Mbappé

Après Kylian Mbappé, c’est l’un des départs les plus attendus cet été au Paris Saint-Germain. Keylor Navas n’entrait plus dans les plans du club français depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but du Costa Rica est passé numéro 2 dans la hiérarchie avant d’être relégué même derrière Arnau Tenas, la faute à une longue blessure qui l’a écarté des terrains plusieurs mois. Alors qu’il arrive en fin de contrat, Navas a fait officiellement ses adieux au PSG ce samedi.

« Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison », a écrit Keylor Navas sur les réseaux sociaux.

Keylor Navas, la fin d’une ère au PSG

Keylor Navas a rejoint le Paris Saint-Germain en septembre 2019, en provenance du Real Madrid, deux ans après l’arrivée de Kylian Mbappé. Il a rapidement pris sa place comme gardien titulaire, apportant son expérience et sa solidité à l’équipe. Au sein du club parisien, Navas a été un élément clé dans les succès de l’équipe, notamment en Ligue des Champions avec une finale disputée en 2020. Ses performances remarquables ont contribué à plusieurs victoires importantes et ont renforcé la défense du PSG.

Concurrence et prêt en Premier League pour Navas

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Navas a fait face à une concurrence accrue pour le poste de gardien numéro un. Cette situation l’a conduit à un prêt à Nottingham Forest en 2023, où il a continué à démontrer son talent. Un prêt concluant en Premier League mais qui ne changera pas grand-chose puisque l’ancien champion d’Europe, avec le Real Madrid, est demeuré la doublure de Donnarumma.

Après son retour de prêt, Navas a terminé la saison 2023-2024 avec le PSG. Son contrat se terminant le 30 juin 2024, il a été annoncé qu’il ne sera pas renouvelé, marquant ainsi la fin de son parcours avec le club parisien. Keylor Navas laisse derrière lui un héritage de professionnalisme et de performances de haut niveau. Son départ ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour lui ainsi que pour le PSG, qui cherche à préparer l’avenir de son poste de gardien.