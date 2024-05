Mercato : Le Stade Rennais prêt à tenter un joli coup en Italie

Le Stade Rennais n’est pas certain de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Mais s’il y a une chose dont les dirigeants sont sûrs, c’est qu’il faut renforcer le groupe. Ils pourraient réaliser un joli coup cet été.

Une fin de saison sous tension pour le Stade Rennais

Tout n’a pas été rose cette saison pour le Stade Rennais. Le club de Julien Stéphan a laissé filer des occasions de mieux se positionner dans la course à l’Europe. En cette fin de saison, les Bretons sont dos au mur avec pratiquement tout espoir perdu pour l’Europe. Ils jouent deux matchs cruciaux lors des deux dernières journées de Ligue 1.

Dimanche soir, le Stade Rennais joue dans un choc face au Racing Club de Lens à domicile. Il s’agit d’un adversaire qui vise une place européenne et qui voudra impérativement venir s’imposer. Une semaine plus tard, ce sera un déplacement périlleux pour aller affronter Reims. En cette fin de saison qui s’annonce importante, les dirigeants pensent déjà au mercato avec un intérêt ravivé pour Moïse Keane.

Moïse Kean mis sur le marché

Moïse Kean a connu une saison compliquée avec la Juventus, marquée par une blessure au tibia qui l’a longtemps éloigné des terrains. Avec seulement 19 matchs disputés toutes compétitions confondues et sept petites titularisations, l’attaquant italien n’a pas inscrit de but ni délivré de passe décisive cette saison.

Une situation intéressante pour les dirigeants qui ont décidé de mettre Moïse Kean sur le marché, et le Stade Rennais semble prêt à saisir cette opportunité pour renforcer son attaque cet été rapporte Foot01.

Le Stade Rennais toujours à l’affût pour Moïse Keane

Déjà intéressé cet hiver, le Stade Rennais n’a pas abandonné la piste menant à Moïse Kean. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui arrive à un an de la fin de son contrat, pourrait être une belle affaire pour le club breton. La Juventus réclame entre 10 et 15 millions d’euros pour son transfert, une somme que Rennes semble prêt à investir pour l’acquisition de l’attaquant.

Si le transfert se concrétise, l’ancien d’Everton pourrait apporter un nouvel élan à l’attaque rennaise. Son expérience au plus haut niveau, notamment avec le PSG et la Juventus, en fait un candidat idéal pour apporter de la profondeur et de la qualité à l’équipe de Rennes.