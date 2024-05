La dernière de Mbappé au Parc : Le groupe du PSG face à Toulouse

Après avoir annoncé son départ le vendredi, Kylian Mbappé va disputer son dernier match au Parc des Princes ce soir lors du match de la 33e journée de Ligue 1 entre le PSG et le Toulouse FC. Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique.

PSG : Plusieurs surprises pour la dernière de Mbappé

Dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille le Toulouse Football Club ce dimanche à 21h. Pour cette rencontre, qui sera la dernière de Kylian Mbappé avec le maillot parisien, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Sergio Rico, à l’infirmerie.

Par contre, l’entraîneur des Rouge et Bleu a décidé de ne pas convoquer les milieux de Vitinha et Warren Zaïre-Emery, ainsi que le latéral gauche Nuno Mendes, pour cette partie. Les trois joueurs sont visiblement laissés au repos et devraient revenir face à l’OGC Nice, mercredi soir, en match retard de la 32e journée de Ligue 1.

Les absences au milieu pourraient profiter à Manuel Ugarte et Kang-In Lee, peu titularisés ces dernières semaines. Les jeunes Senny Mayulu et Yoram Zague sont aussi susceptibles de gagner du temps de jeu. Pour sa dernière au Parc des Princes avec le PSG, Kylian Mbappé est attendu titulaire dans le onze de départ.

Le groupe du PSG face à Toulouse :

Gardiens : Donnarumma, Tenas, Navas

Défenseurs : Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Danilo, Beraldo, Zague, Skriniar

Milieux de terrain : Ugarte, Fabian Ruiz, Mayulu, Lee, Soler, Attaquants : Asensio, Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Barcola, Ramos.