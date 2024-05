Mercato : Paulo Fonseca se rapproche de l’OM, une nouvelle preuve tombe

En fin de contrat avec le LOSC, Paulo Fonseca a visiblement des envies d’ailleurs. Si son cas intéresse de nombreux clubs, l’entraîneur portugais donnerait sa priorité à l’OM. Au point de changer d’agent en vue de faciliter cette opération.

Paulo Fonseca se rapproche inlassablement d’un départ du LOSC

Alors que son équipe, le LOSC, est quasiment assurée de participer à la Ligue des champions la saison prochaine, Paulo Fonseca a de grandes chances de changer d’air cet été. Et pour cause, l’entraîneur portugais arrive à la fin de son contrat à Lille en juin prochain et aucune prolongation ne semble être à l’ordre du jour.

Malgré les efforts de la direction lilloise pour étendre son bail, le coach de 51 ans maintient sa position initiale, refusant de signer un nouveau contrat dans le Nord de la France. Si sa situation contractuelle reste intacte, Paulo Fonseca quittera librement le LOSC au terme de la saison. D’autant plus que plusieurs les prétendants se bousculent pour le recruter.

Si l’AC Milan et West Ham le suivent de très près, l’Olympique de Marseill a fait de lui sa cible prioritaire pour succéder à Jean-Louis Gasset. Les discussions sont déjà bien avancées entre les responsables marseillais et l’ancien entraîneur de la Roma. Ce dernier serait même très enclin à rejoindre l’OM la saison prochaine.

L’entraîneur portugais change d’agent en vue de rejoindre l’OM cet été ?

L’arrivée probable de Paulo Fonseca à l’Olympique Marseille est également soutenue par un changement notable dans son entourage professionnel. En effet, le journaliste pour Le Phocéen, Romain Canuti, révèle que le coach portugais a changé de représentants pour travailler avec l’agence CAA Base, une agence bien connue de Pablo Longoria.

🚨Paulo Fonseca 🇵🇹 a changé de représentants et collabore désormais avec l'agence CAA Base, très bien connu de Pablo Longoria, d'ou la confiance de l'OM dans ce dossier. 👀



(@romcanuti) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/p2USPo85A6 — Infos OM (@InfosOM_) May 13, 2024

Ce rapprochement renforce ainsi la confiance de la direction marseillaise dans la réussite de ce dossier. Et même si rien n’est encore conclu entre les différentes parties, une éventuelle arrivée de Paulo Fonseca à l’Olympique de Marseille représenterait un changement majeur dans le paysage de l’équipe phocéenne,.

Elle offrira de nouvelles perspectives tactiques et stratégiques pour la saison à venir. Reste à voir si les pourparlers aboutiront à une conclusion favorable pour toutes les parties impliquées. Les dirigeants phocéens restent optimistes