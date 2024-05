Grosse inquiétude à l’OM avant le choc face au stade de Reims !

Le technicien de l’OM, Jean-Louis Gasset va composer sans certains cadres pour le match en retard de la 32e journée de Ligue 1 face au Stade de Reims.

L’OM défie le Stade de Reims

L’OM est en déplacement sur le terrain du Stade de Reims ce mercredi pour le compte du match en retard de la 32e journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour les Marseillais. Les Olympiens n’ont pas abandonné la course à l’Europe. Le club phocéen pourrait encore disputer une compétition européenne la saison prochaine s’il rafle des points pendant les deux derniers matchs de la saison.

En cas de victoire, l’Olympique de Marseille va prendre la 6e place au classement et viser une qualification pour une compétition européenne lors du dernier match de la saison face au Havre. De son côté, Reims ne joue plus rien cette saison. Le club champenois a déjà assuré son maintien dans l’élite.





"On a pris la décision avec la direction de partir cet après midi, arriver à Reims ce soir et demain matin avoir une discussion individuelle avec tous les joueurs, pour voir qui est concernés. Demain à 23h, il faut qu'on SOIT virtuellement européen."



Plusieurs joueurs incertains face au Stade de Reims

En conférence de presse ce mardi 14 mai 2024 avant cette affiche face au Stade de Reims, le technicien de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset a fait le point de ses joueurs disponibles pour cette rencontre. Certains cadres vont manquer ce choc.

Gasset sera privé de Samuel Gigot. Il est touché à la hanche et n’est pas apte pour cette rencontre. Le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi est incertain. Il est touché à la cuisse lors de la rencontre face au FC Lorient à l’occasion de la 33e journée du championnat de France.

Le serial buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est incertain. Il ressent des problèmes gastriques depuis le match retour en Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame.

« On récupère Leonardo Balerdi, on perd Samuel Gigot, qui est touché à la hanche. Azzedine Ounahi avait une contracture à la cuisse contre Lorient. Le cas le plus épieux c’est Aubameyang qui a des problèmes gastriques depuis le retour d’Italie et il ne va pas s’entraîner aujourd’hui. Il n’est pas forfait. On est en train de le charger de médicaments pour enrayer tout ça. Dimanche, il était fatigué mais on ne l’a pas sorti », a expliqué le coach marseillais.