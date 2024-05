Flash Mercato : Le PSG fait une offre monstrueuse pour Kvaratskhelia

En quête d’une nouvelle star moins bling-bling pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG serait prêt à tout pour s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Une offre monstrueuse aurait même déjà été transmise au SSC Naples.

80M€ + Kolo Muani pour avoir Khvicha Kvaratskhelia

En marge des négociations pour le transfert de Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain négocierait également avec l’autre attaquant du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ailier de 23 ans n’est pas forcément enclin à changer d’air cet été et son président Aurelio De Laurentiis veut le garder pour avoir une équipe compétitive la saison prochaine.

Mais les dirigeants du club italien redoutent une éventuelle « super offre » de Nasser Al-Khelaïfi, qui aurait fait du joueur sa cible principale pour compenser le départ de Kylian Mbappé. D’ailleurs, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le patron du Paris Saint-Germain ferait le pressing auprès de son homologue napolitain pour déloger l’international géorgien.

L’homme d’affaires qatari serait même disposé à mettre sur la table des négociations une enveloppe de 80 millions d’euros plus le prêt de Randal Kolo Muani. De son côté, l’ancien club de Fabian Ruiz pousse pour convaincre son numéro 77 de parapher un nouveau bail, mais les deux parties sont encore loin d’un accord.

Khvicha Kvaratskhelia trop gourmand pour le Napoli ?

Toujours selon La Gazzetta dello Sport, la direction du SSC Naples n’y arrive pas avec Khvicha Kvaratskhelia. Alors que les Partenopei proposent un nouveau contrat assorti d’un salaire de 4 millions d’euros annuels, le clan du natif de Tiflis exige 5 millions d’euros plus divers bonus pouvant porter le total à 7 millions d’euros.

Un écart trop énorme pour le club qui verse actuellement 1 million d’euros par an à l’ancien joueur de Dinamo Batumi. Le média italien assure qu’il « y a beaucoup d’écart entre l’offre et la demande de l’agent » et Kvara pourrait finalement dire « oui » au Paris SG qui pourrait lui offrir encore beaucoup plus.

Les discussions vont se poursuivre, mais Kvaratskhelia veut régler la question de son avenir avant le début de l’Euro, le 14 juin prochain. De quoi mettre la pression sur le Napoli avec un Nasser Al-Khelaïfi, qui serait prêt à monter les enchères jusqu’à 150 millions d’euros pour forcer la main à Aurelio De Laurentiis afin qu’il accepte de laisser partir son trésor géorgien. Affaire à suivre donc…