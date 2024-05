Mercato PSG : Une grande nouvelle tombe pour Luis Campos dans ce gros dossier

Luis Campos cherche à attirer de grands noms du football à Paris. L’un d’eux a nom Kvicha Kvaratskhelia. Si Naples est intransigeant, son agent montre qu’il est ouvert aux négociations pour son client.

Mercato PSG : Kvaratskhelia prêt à aller au clash avec Naples ?

Khvicha Kvaratskhelia et Luis Campos pourrait envisager un départ du club italien. Son agent a récemment fait des déclarations qui suggèrent que la porte est ouverte pour un transfert, attisant les rumeurs d’un possible mouvement vers le PSG ou d’autres grands clubs européens. « Nous apprécions le soin et le respect de Naples et de Monsieur le Président envers Khvicha. S’il y a une offre qui satisfait le club, le joueur, et De Laurentiis n’est pas contre, la décision sur l’avenir de Kvaratskhelia sera prise uniquement en tenant compte de cela », a-t-il répondu.

Aurelio De Laurentiis considère Kvaratskhelia intransigeant et pour cette raison, il a entamé depuis longtemps des négociations pour renouveler et adapter son contrat valable jusqu’au 30 juin 2027, fixant le prix de son prix à 120-130 millions d’euros. De son côté, le PSG tente et, selon la Gazzetta dello Sport, aurait déjà proposé comme homologue Kolo Muani, l’avant-centre français acheté par l’Eintracht Francfort l’été dernier pour 75 millions d’euros plus quinze bonus.

Kvaratskhelia, un avenir incertain à Naples

Kvaratskhelia, qui touche actuellement environ 1, 5 millions d’euros par an et qui est au-dessous des 13 millions d’euros par saison. Cela pourrait être une des raisons incitant Kvaratskhelia à envisager un départ, ce qui serait vu comme une belle nouvelle pour Luis Campos. Sous contrat jusqu’en juin 2027, la valeur de Kvaratskhelia est estimée à 80 millions d’euros mais Naples voudrait le céder à 100 millions d’euros.