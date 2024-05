L’Europe s’éloigne, ça grimace à l’OM

L’OM a perdu gros mercredi soir après avoir concédé une défaite 1-0 à Reims. Jean-Louis Gasset et ses hommes voient l’Europe s’éloigner alors que la déception est très grande.

Une défaite douloureuse pour l’OM

L’OM avait une opportunité en or de s’emparer de la sixième place du classement de Ligue 1 en battant Reims, une équipe qui n’avait plus rien à jouer. Cependant, les Phocéens n’ont pas su saisir cette chance et se sont inclinés sur le score de 1-0 mercredi soir. La défaite est d’autant plus décevante qu’elle est survenue sur un contre son camp de Chancel Mbemba dès la 33e minute de jeu.

Un but que Pierre-Emerick Aubameyang et Marseille n’ont jamais su égaliser. Cette défaite laisse l’OM avec un mince espoir de qualification européenne, nécessitant une victoire au Havre et des défaites concurrentes du RC Lens et de l’Olympique Lyonnais.

Reims – OM : La grosse colère de Jean- Louis Gasset

Cet échec, les Marseillais ne le digéreront pas de si tôt. Il vient presque enterrer les derniers espoirs de l’OM, même s’ils ont encore une dernière carte à jouer. Pour Jean-Louis Gasset, il est clair que ses hommes manquent « cette hargne pour faire un résultat » qui leur ouvre les portes de l’Europe. L’homme de 70 ans a « un sentiment de honte » après cette défaite. « Mais c’est comme ça, quand on est inefficaces, qu’on ne gagne aucun duel… Les autres font le match de leur vie contre nous. L’histoire se répète », a ajouté l’entraîneur de l’OM au micro de Prime Video.

La grosse colère de Balerdi et Pau Lopez

La déception est palpable au sein de l’équipe marseillaise, qui doit maintenant se concentrer sur le dernier match de la saison pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Mais avant, il faudra digérer toute cette grosse déception que ressentent les joueurs à l’image d’un Leonardo Balerdi dépité. « C’est un peu à l’image de toute notre saison, il faut l’assumer. On a fait de la merde. Par amour propre, il faut gagner le dernier match », a lâché l’Argentin.

Pour Pau Lopez, il est clair que l’OM ne mérite rien cette saison au vu de sa nouvelle contre-performance au moment où on s’y attend le moins. « Sur le terrain, il manque beaucoup de choses. On aurait dit que c’est eux qui jouaient pour l’Europe… et nous rien », a critiqué le gardien de but.