RC Strasbourg : Ibrahima Sissoko quitte les bleus d’Alsace

Après six saisons passées avec le maillot du Racing Club de Strasbourg, Ibrahima Sissoko quitte le club. En fin de contrat pour le mois de juin, le milieu de terrain malien rejoindra un nouveau club pour la saison prochaine.

Un dernier hommage à la Meinau

Avec un total de 198 matchs sous les couleurs alsaciennes, Ibrahima Sissoko, milieu de terrain âgé de 26 ans, décide de quitter le RCSA. Son dernier match à la Meinau s’est joué dimanche dernier contre le FC Metz. Victorieux sur le score de 2 buts à 1, le départ d’Ibrahima Sissoko s’est conclu de la meilleure manière.

Un hommage qui s’est conclu par la déclaration du président du club strasbourgeois, Marc Keller, qui souhaite le meilleur pour Sissoko. « Je tiens à remercier Ibou qui a incarné les valeurs du Racing pendant six saisons. Il est de plus en plus rare de voir un joueur rester aussi longtemps dans un club. Après six ans de fidélité et presque 200 matches, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. »

💙 Kevin Gameiro et @sissoko_ibra27 ont reçu un bel hommage à la fin de l'échauffement ! 🥹



MERCI MESSIEURS ! 🫶🏼#RCSAFCM (0-0) pic.twitter.com/7CB17q1Mys — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 12, 2024

Strasbourg va devoir être actif au mercato

Avec le départ d’Ibrahima Sissoko mais aussi celui de Kévin Gameiro, les dirigeants strasbourgeois vont devoir trouver des remplaçants de qualité. Énormément utilisés cette saison, les deux joueurs seront à remplacer le plus rapidement possible pour Patrick Vieira.

Autre problème, le départ de Sissoko pourrait renforcer d’autres adversaires en Ligue 1. Un joueur de ce calibre pourrait fortement intéresser d’autres clubs français, ce qui affaiblirait Strasbourg tout en renforçant d’autres équipes. En ce qui concerne le cas de Gameiro, il y a peu de chances que l’ancien attaquant du PSG rejoigne un autre club français.

Strasbourg va donc devoir se renforcer au milieu de terrain mais aussi en attaque. Concernant le poste d’avant-centre, les dirigeants des Bleus d’Alsace n’ont pas encore formulé d’offre pour un joueur. Pour remplacer Sissoko, il est probable que Andrey Santos obtienne une prolongation de son prêt pour continuer avec Strasbourg.