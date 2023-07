Le Stade Rennais va bien céder Lesley Ugochukwu à Chelsea. Le montant exact déboursé par le club anglais est désormais connu.

Mercato Stade Rennais : Chelsea dépense 27,3 millions d'euros pour Ugochukwu

Après avoir déboursé plus de 35 millions d'euros pour s'offrir Ludovic Blas et Enzo Le Fée, le Stade Rennais va cette fois encaisser un gros chèque. Depuis samedi, Lesley Ugochukwu et Chelsea se rapprochent. La pépite rennaise, qui joue en tant que milieu défensif, a reçu un bon de sortie de la part des dirigeants bretons. Ce dimanche, le club londonien est prêt à l'accueillir. Le journaliste Adam Leventhal, qui travaille pour The Athletic, a annoncé un transfert à 23,5 millions de livre sterling. Soit environ 27,3 millions d'euros.

Un montant légèrement inférieur à celui espéré par le SRFC (30 millions d'euros), mais qui suffit à le convaincre de céder. Pour rappel, la valeur de Lesley Ugochukwu n'était estimée qu'à 9 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. C'était donc difficile pour les Rouge & Noir de ne pas dire oui, d'autant que cette vente pourrait leur permettre de faire d'autres folies sur le marché.

Lesley Ugochukwu sera bien prêté à Strasbourg

Comme nous vous l'avions annoncé samedi, Chelsea a un plan bien rodé pour Lesley Ugochukwu. Après sa signature officielle, le club anglais le prêtera bien au RC Strasbourg d'après Foot Mercato. Un transfert qui sera facilité par le lien entre les deux équipes, le RCSA ayant été racheté par le propriétaire de Chelsea (Todd Boehly). Le but sera de lui permettre de s'aguerrir dans un championnat qu'il connaît très bien : la Ligue 1.

Avec le Stade Rennais, Lesley Ugochukwu sort d'une saison convaincante. À seulement 19 ans, le Breton de naissance a été utilisé à 35 reprises pour une passe décisive. Pour les dirigeants de Chelsea, un prêt semble nécessaire pour le laisser améliorer son rendement offensif. Le média web américain The Athletic ajoute que le joueur a déjà passé la visite médicale avec succès. Il n'y a donc plus aucun obstacle pour sa signature à Londres.