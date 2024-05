Flash Mercato : Le PSG face à un défi à 70M€ pour l’après-Mbappé

En pleine réflexion pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG est associé à plusieurs cibles sur le marché des transferts qui s’annonce à grands pas. Une grosse concurrence s’annonce dans ce dossier.

Le PSG en pince pour un coéquipier de Xavi Simons

Après sept années sous les couleurs rouge et bleu, Kylian Mbappé a annoncé vendredi dernier qu’il quittera les rangs du Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre, à l’issue de la saison en cours. Même si l’attaquant de 25 ans n’a pas dévoilé l’identité de son prochain club, tout porte à croire qu’il va s’engager en faveur du Real Madrid, « à 100 % », selon le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas.

Pour le prochain mercato estival, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi vont devoir trouver un attaquant capable de combler le vide que va laisser Mbappé. Les pistes se multiplient et la presse italienne assure que les dirigeants parisiens sont prêts à débourser un peu plus de 200 millions d’euros pour tenter d’arracher Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia au SSC Naples.

Mais ces derniers jours, un autre nom émerge aussi dans les médias. D’après le journaliste Nicolo Schira, le PSG a fait son entrée dans la course pour la signature de Benjamin Sesko. Malgré son statut de remplaçant au RB Leipzig, le partenaire de Xavi Simons affiche des statistiques flatteuses avec 17 réalisations et 2 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues.

Le club de la capitale apprécie le profil de l’international slovène et pourrait passer à l’offensive pour le recruter dès cet été. Mais il faudra livrer bataille puisqu’un cador de Premier League semble avoir pris de l’avance sur cette piste.

Arsenal accélère pour Benjamin Sesko

🚨 Benjamin Sesko est désormais la priorité d'Arsenal pour le poste de numéro 9 !



Le club est même prêt à payer sa clause libératoire de 50 millions €.



[ @caughtoffside ] pic.twitter.com/HbJbrJ3y2y — Arsenal FC 🇫🇷 (@ArsenalFansFR) May 16, 2024

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Benjamin Sesko ne sera pas forcément retenu par le RB Leipzig durant l’intersaison. Et selon les renseignements relayés par le tabloïd britannique The Telegraph, Arsenal aurait fait du joueur de 20 ans sa priorité pour le mercato d’été. Les négociations seraient bien avancées entre l’entourage de Benjamin Sesko et la direction des Gunners.

Pour damer le pion à toute concurrence, le club entraîné par Mikel Arteta envisagerait une offre de 70 millions d’euros, soit un montant supérieur à la clause libératoire de Sesko (60 millions d’euros). Outre Arsenal, Manchester United et l’AC Milan seraient aussi sur les rangs pour le recruter. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir sur cette piste offensive.