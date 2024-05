Alerte Mercato : 30M€ ! Le PSG prépare une surprise en défense !

Si la succession de Kylian Mbappé est au coeur de tous les sujets concernant le prochain mercato estival du PSG, Luis Campos songe aussi à renforcer d’autres compartiments de jeu, notamment la charnière centrale.

Mercato PSG : Luis Campos veut recruter un défenseur central

Auteur d’une première saison en dent de scie, Milan Skriniar a été annoncé sur la liste des probables ventes du Paris Saint-Germain cet été. Entre temps, Lucas Hernandez a subi une grosse blessure qui va le priver de l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Une situation qui met davantage la pression sur la direction parisienne concernant la nécessité de renforcer la charnière centrale durant l’intersaison.

Et si la priorité à ce poste se nomme Leny Yoro, le PSG scrute d’autres horizons pour tenter d’attirer un second joueur à ce poste. Aux dernières nouvelles, la presse italienne assure que l’oiseau rare pourrait débarquer en provenance de la Serie A. Le conseiller football du Paris SG pourrait prochainement passer à l’offensive dans ce dossier.

Alessandro Buongiorno au PSG la saison prochaine ?

Pour accompagner Marquinhos et Lucas Beraldo la saison prochaine, le Paris Saint-Germain veut attirer un défenseur central expérimenté au cours du mercato estival qui s’annonce à grands pas. Après une longue blessure, qui l’a fait passer une saison blanche, Presnel Kimpembe s’apprête à faire son retour à la compétition, mais Luis Enrique veut avoir du renfort dans tous les compartiments de jeu.

Luis Campos s’active donc dans ce sens et selon les informations de Tuttosport, un joueur évoluant en Serie A plait énormément au dirigeant portugais. En effet, le journal sportif assure qu’Alessandro Buongiorno est sur la liste des joueurs qui pourraient débarquer au PSG cet été. Titulaire indiscutable au Torino, le défenseur de 24 ans est l’une des révélations de ces deux dernières années dans le championnat.

Formé chez le Toro, l’international italien souhaite passer un cap dans sa carrière et est prêt à tenter une aventure dans un top club la saison prochaine. Et cela tombe bien puisque plusieurs cadors européens ont déjà manifesté un réel intérêt pour le recruter. Outre le PSG, l’Inter Milan, le SSC Naples, l’AC Milan, la Juventus Turin et le Bayern Munich aimeraient l’avoir dans leurs rangs respectifs.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Alessandro Buongiorno est évalué à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais avec la qualité de ses prétendants, le natif de Turin pourrait coûter beaucoup plus cher. Reste maintenant à savoir si Campos et Enrique parviendront à s’accorder sur cette piste.