Alerte Mercato : Le PSG boucle une superbe opération en attaque !

La saison n’est pas encore terminée, mais le PSG travaille déjà en coulisses sur le prochain mercato estival. Selon les dernières rumeurs, le club de la capitale aurait même d’ores et déjà bouclé une belle opération en attaque.

Un jeune espoir rejoint les rangs du PSG

Avec la décision de relancer son équipe réserve la saison prochaine, le Paris Saint-Germain s’est fixé pour objectif de repérer les jeunes espoirs de la région Ile de France et des alentours. Dans cette optique, les dirigeants du club de la capitale française auraient acté l’arrivée d’un ailier de 18 ans.

En effet, selon les informations du journaliste Loïc Tanzi, l’attaquant des U19 de Chambly, Lenny Lankoso, est passé sous pavillon parisien ces dernières heures. Le spécialiste de L’Équipe assure que le prodige français a été détecté grâce à une application.

Lenny Lankoso (2005) devrait être le premier joueur recruté pour le groupe espoir !!



L’attaquant de Chambly est courtisé par plusieurs clubs européens !



« Courtisé par plusieurs clubs européens, repéré via l’application Eyeball par certains, il doit rejoindre Paris et son nouveau groupe espoirs », explique Loïc Tanzi. Spécialiste du PSG au quotidien Le Parisien, Benjamin Quarez confirme cette information et ajoute que Lenny Lankosso devrait prochainement passer sa visite médicale avant de signer son contrat stagiaire d’un an avec le PSG.

En cas d’accord des médecins, le natif de Beaumont-sur-Oise va évoluer sous les ordres de Zoumana Camara la saison et la suite dépendra de ses qualités. Avec le départ de Kylian Mbappé, le Champion de France veut désormais mettre l’accent sur la promotion de jeunes talents.

Le Paris SG a sécurisé l’avenir de Senny Mayulu

Placé dans le collimateur de plusieurs clubs européens, notamment le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, Senny Mayulu va poursuivre sa progression au Paris Saint-Germain. Selon RMC Sport, le titi de 18 ans « va signer un contrat professionnel de cinq ans lundi prochain. »

En fin de contrat stagiaire, le jeune milieu offensif, qui a disputé 9 matches avec l’équipe pro de Luis Enrique cette saison (1 but), sera donc lié contractuellement à son club formateur jusqu’en 2029. Le média sportif précise même que l’officialisation de sa signature aurait pu intervenir ce vendredi, jour anniversaire du joueur, mais la famille Senny est allée soutenir le grand frère du titi, qui évolue au Rapid Vienne, en Autriche. L’affaire a donc été reportée à lundi.