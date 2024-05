Mercato RC Lens : Un premier départ officialisé au RCL !

La Ligue 1 se terminera pour le RC Lens avec le match face à Montpellier HSC. Franck Haise va immédiatement prolonger la tête dans le mercato puisqu’un joueur vient d’annonce son départ et que celui-ci a été confirmé par la direction du Racing Club de Lens.

Mercato : Jean-Louis Leca quitte le RC Lens

Lorsqu’il arrivait au RC Lens, Jean-Louis Leca avait déjà 32 ans. L’ancien joueur de l’AC Ajaccio donnait l’impression de s’offrir une dernière pige avant d’arrêter sa carrière. Non, il s’est avéré bien plus important comme le montre ses 137 matchs disputés dans les buts du club Sang et Or.

Barré par Brice Samba, Jean-Louis Leca n’a disputé aucun match de championnat avec le RC Lens cette saison. Même s’il est sous contrat avec l’écurie lensoise jusqu’en juin 2025, il préfère mettre fin à sa carrière de gardien de but. L’annonce a été confirmée par le club sur X dans un poste disant :

« Jean-Louis Leca a annoncé sur ses réseaux sociaux la fin de sa carrière après RCL-MHSC. Le club salue la fidélité, l’exemplarité et l’état d’esprit de cet authentique leader durant saisons. Un hommage sera rendu dimanche. »

Jean-Louis Leca a annoncé sur ses réseaux sociaux la fin de sa carrière après #RCLMHSC. Le club salue la fidélité, l'exemplarité et l'état d'esprit de cet authentique leader durant 6⃣ saisons. Un hommage sera rendu dimanche.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/PG6BihPQwQ — Racing Club de Lens (@RCLens) May 17, 2024

Jean-Louis Leca a connu une belle carrière qui l’a mené du SC Bastia à Valenciennes FC puis à l’AC Ajaccio d’où il a rejoint le RC Lens. Ce départ rajoute un dossier de plus aux affaires mercato à traiter par Franck Haise et la direction sportive Sang et Or.