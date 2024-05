RC Lens : Annoncé sur le départ, Brice Samba a signé un nouveau contrat

Brice Samba s’apprête à opérer un changement important dans sa carrière cet été avec un départ imminent du RC Lens. Mais en attendant, le gardien de but change déjà de pavillon.

RC Lens : Clap de fin pour Brice Samba

Le gardien de but de 30 ans dispute ses derniers matchs avec le RC Lens. Brice Samba est annoncé sur le départ, même s’il n’a pas encore décidé de sa nouvelle destination. La direction des Sang et Or a même anticipé son départ avec la signature de Hervé Koffi de Charleroi. Deuxième gardien de but de l’équipe de France, le natif de Linzolo est annoncé en Arabie Saoudite et dispose d’une valeur marchande de 15 millions d’euros.

Brice Samba a rejoint le RC Lens en juillet 2022 et a signé un contrat de cinq ans, le liant au club jusqu’en juin 2028. Pour le laisser filer, Lens aurait fixé son prix à 20 millions d’euros. Cela représente une augmentation significative par rapport aux cinq millions d’euros dépensés pour son recrutement en 2022. Son départ serait une perte importante pour Franck Haise.

Brice Samba rejoint Puma

En attendant de dévoiler sa prochaine destination, l’international français fait officiellement son entrée dans l’écurie de la marque Puma. Brice Samba a récemment signé un contrat avec la marque au Félin bondissant. Ce partenariat a été officialisé par la marque allemande sur les réseaux sociaux, où ils ont accueilli Brice Samba dans la famille Puma en tant qu’ambassadeur de la marque.

Le Lensois est désormais équipé de la tête aux pieds par Puma, y compris les crampons et les gants, en plus de son maillot, short et bas de son club, les Sang et Or, qui appartiennent également au groupe allemand. Sur le terrain, il porte les chaussures de la gamme Future de Puma. C’est un changement notable pour le gardien de l’équipe de France.

Samba suit ainsi l’exemple de Mike Maignan qui a également changé de partenaire technique récemment. Il apporte donc un nouveau visage à la marque et renforce sa présence dans le football français et international.