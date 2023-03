RC Lens : Jean-Louis Leca accuse l'arbitrage face au FC Nantes

Publié par ALEXIS le 02 mars 2023 à 10:06

Le gardien de but du RC Lens, Jean-Louis Leca, critique sévèrement l’arbitrage, après l’élimination du RCL par le FC Nantes en Coupe de France.

Le FC Nantes a sorti le RC Lens en quart de finale de la Coupe de France, au stade de la Beaujoire, mercredi soir (2-1). Andy Delort a été l’auteur des buts des Canaris, sur deux penaltys provoqués par l’attaquant camerounais Ignatius Ganago.

L’équipe d’Antoine Kombouaré a en effet renversé le RCL, car elle était menée suite au but de Seko Fofana (1-0, 28e). Le FC Nantes connaîtra son adversaire de la demi-finale, jeudi soir à 20h50, lors du tirage au sort. Il pourrait croiser le chemin de l’ OL, Toulouse ou encore d'Annecy, tombeur de l’Olympique de Marseille au Vélodrome (2-2, 6 tab à 7).

RC Lens : Jean-Louis Leca conteste les penaltys sifflés par Turpin

Frustré par l’élimination, Jean-Louis Leca en veut à Clément Turpin. Le dernier rempart du RC Lens conteste les décisions arbitrale sur les deux penaltys accordés au FC Nantes. « C'est très frustrant de vire des situations similaires de week-end en week-end. Là on siffle des penalties contre nous. Qu'ils arrêtent un peu avec leur violon, avec leur VAR, qu'ils se mettent tous au niveau, car ça commence à me fatiguer […]. Maintenant, ils font comme ils veulent », a-t-il martelé.

Le gardien de but du RC Lens est pourtant fautif sur le deuxième penalty. Il a violemment fauché Ignatius Ganago. Sur la première action, le défenseur central Julien Le Cardinal a mis un coup de pied à l’avant-centre du FC Nantes. Mais de l'avis de Leca, ces deux fautes sont peu évidentes.

« Sur le premier penalty, il y a un contact (entre Le Cardinal et Ganago), mais c'est un sport de contact. Julien arrive dans le dos, le ballon passe à 1,50 m au-dessus, il reste debout, je ne vois pas où il y a faute. Et sur le deuxième, Ignatius perd le ballon, il jette son pied gauche et je le prends dans la tête. Je ne le touche même pas avec mes mains », estime le portier du RC Lens.