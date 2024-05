Flash : Luis Enrique fait une annonce forte sur le Mercato du PSG

Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé sur le mercato estival qui s’annonce à grands pas. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach espagnol s’attend à du mouvement.

Luis Enrique attend du renfort dans tous les compartiments de jeu

Avant le match en retard de la 32e journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice, mercredi soir, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a annoncé la couleur pour le mercato estival à venir. Éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par le Borussia Dortmund, le club de la capitale compte revenir encore plus fort la saison prochaine. Et avec le départ de Kylian Mbappé, les supporters peuvent s’attendre à voir débarquer plusieurs recrues comme l’a laissé entendre Luis Enrique.

« C’est un sujet très complexe. Il y a une analyse très longue, individuelle et collective. Cela pour connaître les marges de progression, les recrutements possibles, le niveau financier. Il y a de quoi faire 10 conférences de presse. Mais il y aura des renforts dans toutes les lignes. C’est une annonce aussi pour les joueurs présents.

On va essayer d’avoir deux joueurs par poste pour avoir des joueurs qui se battent pour leur place », avait notamment déclaré le technicien espagnol. À la veille du dernier match de la saison en Ligue 1, le successeur de Christophe Galtier maintient cette pression sur ses joueurs et ses dirigeants.

« Il y aura des changements la saison prochaine »

Après Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa, d’autres départs sont attendus du côté du Paris Saint-Germain. D’après les informations obtenues par le journal Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale auraient déjà acté en interne le départ de cinq autres joueurs.

En fin de contrat, le gardien Alexandre Letellier, annoncé dans le viseur de Real Saragosse, en deuxième division espagnole, ne devrait pas être retenu. En défense, Nordi Mukiele et Milan Skriniar n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique, tout comme les milieux de terrain Carlos Soler et Manuel Ugarte. En attendant l’ouverture du prochain mercato estival, Luis Enrique confirme qu’il y aura du changement au PSG.

« Il y aura des changements la saison prochaine, sans aucun doute (…) On s’est préparé pour ce groupe de joueurs, mais désormais, avec ceux qu’on pourra signer et ceux qu’on a déjà, il y aura des changements tactiques à venir avec une équipe sûrement plus équilibrée », a confié le coach des Rouge et Bleu.