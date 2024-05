À la lutte avec le PSG et plusieurs autres grands clubs européens pour une pépite brésilienne, Chelsea serait parvenu à faire mouche dans ce dossier. Une énorme déception pour le Champion de France.

Chelsea casse sa tirelire pour un crack brésilien, le PSG battu

Considéré comme le nouveau phénomène du football brésilien, Estevao Willian fait rêver presque tous les grands clubs d’Europe. Surnommé « Messinho » dans son pays, l’ailier de Palmeiras intéresse notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Barça, Manchester City, le Bayern Munich, Arsenal et Chelsea. Du haut de 17 ans, le jeune homme a même fait l’objet d’une offre de 34 millions d’euros + 23 millions d’euros de bonus, soit un total de 57 millions d’euros, de la part de Chelsea.

Selon les informations du tabloïd britannique The Athletic, les dirigeants des Blues sont totalement convaincus par le potentiel d’Estevao Willian, très impressionnant pour ses premiers pas dans l’élite du football brésilien. D’ailleurs, le forcing du club londonien serait sur le point de porter ses fruits puisque Messinho se rapprocherait de plus en plus de Stamford Bridge.

Accord entre Messinho

🚨 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗩𝗘𝗥𝗕𝗔𝗟 Chelsea-Palmeiras pour Willian Estevão à hauteur de 34 M€ + 23 M€ bonus ! 🇧🇷💰🤝



Le jeune attaquant brésilien de 17 ans va rejoindre les Blues et signer un contrat d’une durée de 7 ans. 💙✍️



(@SJohnsonSport | @MarioCortegana) pic.twitter.com/prfAgSmhwx — Actu Foot (@ActuFoot_) May 18, 2024

Nouvelle coqueluche de Palmeiras, Estevao William ne va pas faire de vieux os dans son club formateur. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec l’international espoir brésilien sur la base d’un engagement de sept ans, soit jusqu’en juin 2031.

Un an après avoir recruté Nicolas Jackson, le club entraîné par Mauricio Pochettino serait tout proche de rafler la mise pour Messinho. Après Endrick, qui a choisi le Real Madrid, le PSG va devoir également tirer une croix sur l’opportunité Estevao William. En attendant sa majorité, soit en avril 2025, le milieu offensif dispute sa dernière saison avec Palmeiras. Son arrivée à Londres ne devrait donc pas intervenir avant l’été 2025.