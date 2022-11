PSG Mercato : 25M€, Campos engage une nouvelle bataille colossale

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2022 à 23:48

Déjà sur les traces du prodige Endrick de Palmeiras, Luis Campos, le conseiller football du PSG, serait également dans la course pour un autre futur crack.

Considéré comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents de la planète, Luis Campos compte faire profiter de son savoir faire au Paris Saint-Germain. Après avoir fait venir le milieu de terrain portugais Vitinha l’été dernier pour 41 millions d’euros en provenance du FC Porto, le conseiller football du club de la capitale serait également sur les traces d’Andrey Santos, évoluant à Vasco de Gama ainsi que deux prodiges de Palmeiras, Endrick et William Estevao. Pour doubler la concurrence sur les deux jeunes du club de Sao Paulo, le Paris SG aurait même déjà formulé une offre de 80 millions d’euros pour les deux. Et ce n’est pas tout.

Mercato PSG : Luis Campos vise une pépite turque

En effet, le portail transalpin Calciomercato a confirmé ce samedi que le Paris Saint-Germain est effectivement intéressé par le profil d’Arda Güler. Âgé de 17 ans, le milieu de terrain de Fenerbahçe est déjà considéré comme un futur crack. Un intérêt désormais confirmé en Espagne par le quotidien madrilène AS, qui explique que Luis Campos se serait d’ores et déjà rapproché de la direction du club stambouliote prendre des renseignements sur la situation d’Arda Güler. Et à en croire le média espagnol, Fenerbahçe serait ouvert à un transfert de son joyau en 2023.

Vu le potentiel de son jeune milieu offensif, le club turc serait conscient qu'Arda Güler doit quitter absolument le Championnat local pour accélérer sa progression. Cependant, Campos devra se montrer très convaincant puisque Güler serait aussi sur les tablettes de Tottenham et du Napoli, qui serait passé à l’action dans ce dossier. Estimé à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt et sous contrat jusqu’en juin 2025, le natif d’Altindag vaut 25 millions d’euros selon ses dirigeants de Fenerbahçe.

Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.