Mercato PSG : Le gros dilemme du Real Madrid avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid, qui se prépare cet été pour une passionnante tournée américaine. L’un des moments les plus attendus est l’éventuel début du Bondynois.

Mercato PSG : Kylian Mbappé fixé sur ses débuts avec le Real Madrid ?

Le Real Madrid a trois matchs programmés lors de sa tournée aux États-Unis, le plus attendu étant le Clásico contre le Barça le 3 août 2024. Le Real Madrid et les fans de football en général ont hâte de voir Kylian Mbappé habillé en blanc, mais ses débuts à cette époque sont incertains en raison de son engagement en équipe de France pour l’Euro 2024.

Si la France atteint les demi-finales ou la finale du Championnat d’Europe, Mbappé ne pourra pas rejoindre Madrid à temps pour la tournée américaine. Les exigences physiques et mentales d’un tournoi aussi intense que la Coupe d’Europe signifient que les joueurs ont besoin de temps pour se reposer et récupérer avant de rejoindre leur club. Dans ce scénario, l’attaquant français ne serait pas disponible pour affronter le Barça.

En revanche, si la participation de la France à l’Euro se termine avant les demi-finales, Mbappé aurait l’opportunité de rejoindre la présaison du groupe de Carlo Ancelotti et pourrait faire ses débuts contre le FC Barcelone dans le clasico tant attendu de la présaison. Ce match serait non seulement un grand spectacle pour les fans américains, mais aussi l’occasion pour Mbappé de montrer ses talents sur l’une des plus grandes scènes possibles.

Kylian Mbappé, le suspense jusqu’au bout

Le Real Madrid a hâte de voir sa nouvelle star en action et les supporters espèrent que les débuts de Mbappé auront lieu le plus tôt possible. Mais tout dépendra du parcours de la France à l’Euro 2024 en Allemagne. D’ici là, l’incertitude maintient tout le monde dans l’attente, en espérant que l’un des transferts les plus retentissants du football moderne se concrétise sur le terrain le plus rapidement possible.