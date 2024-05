Vente ASSE : Une catastrophe s’annonce à l’AS Saint-Etienne

La Vente ASSE devrait être une réalité dans les prochains jours. Mais alors que les propriétaires de l’AS Saint-Etienne espèrent réaliser une bonne affaire, ils ont reçu un coup de froid terrible.

Négociations ouvertes pour la vente de l’AS Saint-Etienne

L’AS Saint-Étienne, l’un des clubs les plus titrés de France, devrait bientôt changer de mains. Les négociations exclusives avec Kilmer Sports Ventures annoncent une nouvelle ère pour les Verts. Les actionnaires actuels de l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, sont en pourparlers avec Ivan Gazidis, directeur général de Kilmer Sports Ventures, pour vendre l’intégralité de leurs parts.

Kilmer Sports Ventures, dirigé par le milliardaire canadien Larry Tanenbaum, est spécialisé dans les placements privés, l’immobilier et le sport. Ce groupe est déjà impliqué dans le monde des sports, notamment le basket, le hockey et le football. La vente devrait être finalisée dans les prochaines semaines, après l’accomplissement des obligations d’informations et de consultation des parties prenantes et autorités compétentes.

Grosse désillusion en vue pour Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ?

L’AS Saint-Étienne se trouve à un carrefour critique. Si les propriétaires actuels ont bien ouvert officiellement les négociations pour la vente du club, tout ne se passerait finalement pas bien comme ils l’auraient souhaité. Le club du Forez, confronté à des difficultés financières et sportives, pourrait être vendu pour un montant bien inférieur aux attentes initiales. C’est la grosse révélation faite par Romain Molina, qui vient jeter un gros coup de froid sur le dossier.

Le club des Verts aurait pu être vendu à des Américains en 2018 pour 80 millions d’euros, mais les dirigeants en voulaient davantage 100 millions d’euros. Ce qui a fini par mettre un terme aux négociations à l’époque. « 5 ans plus tard, des 80 millions et des 100 millions espérés à l’époque, finalement on s’achemine vers une vente à peu près à une vingtaine de millions », révèle le journaliste.

Vente ASSE : Vers une catastrophe terrible pour Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ?

C’est un véritable coup dur qui se dessine pour les propriétaires de l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui ont longtemps attendu la bonne offre pour céder le club. Une désillusion majeure qui pourrait tout faire basculer dans ces négociations. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à cette dévaluation, même si les réelles raisons ne sont pas évoquées. Mais une chose est sûre, l’engouement suscité au départ semble maintenant refroidi et risque de rendre le processus encore plus long que prévu.