Mercato en feu : Un deal historique en vue entre le PSG et le SRFC ?

Désireux de poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents français, le PSG serait intéressé par un crack du Stade Rennais. Et le club breton compte bien en profiter pour réaliser une affaire historique.

Le PSG veut Désiré Doué dans son effectif

Après Bradley Barcola, un nouvel international espoir français pourrait débarquer au Paris Saint-Germain à la faveur du mercato estival qui s’annonce à grands pas. En effet, d’après les informations relayées ce dimanche par le quotidien L’Équipe, Luis Campos suivrait de près Désiré Doué depuis plusieurs mois. Convaincu par le potentiel du milieu offensif de 18 ans, le conseiller football du club de la capitale souhaiterait l’attirer durant l’intersaison.

Très apprécié au sein du vestiaire des Rouge et Bleu, Désiré Doué ne serait pas non plus opposé à un transfert au PSG, bien au contraire. Désireux de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, le protégé de Julien Stéphan serait même déjà excité à l’idée de se voir dans le groupe de Luis Enrique. De son côté, le Stade Rennais serait également ouvert au départ de son jeune ailier, mais viserait tout simplement son record de vente.

Le Stade Rennais vise son record de vente avec Désiré Doué

Photo : Désiré Doué

Un an après avoir transféré Jérémy Doku à Manchester City contre un chèque de 60 millions d’euros, la direction du Stade Rennais envisage de faire mieux lors du prochain mercato estival. Révélation de la saison à Rennes, Désiré Doué figure sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, le SSC Naples, le Bayern Munich et des formations anglaises.

Nasser Al-Khelaïfi serait d’ailleurs très intéressé par le profil du natif d’Angers, qui ne verrait pas non plus d’un mauvais oeil l’option PSG pour la suite de sa carrière. D’après L’Équipe, le SRFC n’aurait aucune envie de brader le frère de Guela Doué et réclamerait un montant compris entre 60 et 70 millions d’euros pour le laisser partir. Reste maintenant à savoir si les dirigeants parisiens seraient prêts à réaliser une telle opération cet été.