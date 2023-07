Rassoul Ndiaye, milieu de terrain du FC Sochaux, serait proche de signer au Havre. Le directeur sportif du HAC, Mathieu Bodmer, évoque son cas.

Rassoul Ndiaye au Havre, une aubaine pour le FC Sochaux

Ce transfert pourrait avoir une saveur particulière. Comme évoqué ces derniers jours, Rassoul Ndiaye (21 ans) a un pied et demi au Havre, promu en Ligue 1. Le milieu de terrain français dispose d'un bon de sortie de la part du FC Sochaux. Auteur d'une saison pleine (31 matchs de Ligue 2, pour un but et une passe décisive), il est estimé à 4 millions d'euros sur Transfermarkt.

Si l'opération devrait être coûteuse pour le HAC, elle pourrait avoir un bel impact sur le plan sportif. Avec l'arrivée de Ndiaye, les Ciel et Marine pourraient d'abord compenser le départ de Victor Lekhal, transféré au UMM Salal SC (Qatar) cet été. En second lieu, cela permettrait au FCSM de réduire leurs dettes. Pour rappel, les Lionceaux ont été relégués en National par la DNCG mardi, après un bilan financier qui n'a pas convaincu l'instance. Sochaux pourrait même tomber en National 3 si aucun repreneur n'est trouvé dans les prochains jours, selon L'Équipe.

Mathieu Bodmer veut aider Sochaux à s'en sortir

Lorsqu'un monument du football français comme le FC Sochaux est en train de s'écrouler, personne n'est indifférent. Surtout dans le monde du sport. Alors qu'il doit boucler l'arrivée de Rassoul Ndiaye dans les prochains jours, Mathieu Bodmer compatit. Le directeur sportif du HAC a adressé un message plein de classe aux amoureux du club doubiste. « Notre volonté, c’est de ne pas attendre que le FC Sochaux coule pour récupérer un joueur. On estime que le joueur a une certaine valeur » a-t-il lâché en conférence de presse.

Une sortie qui a ému les supporters havrais. Sur Twitter, les commentaires affluent pour saluer ses mots. « Heureusement que Bodmer est resté dans le foot, il régale à chaque intervention » estime le compte Jour de Match ! « Nous avons de belles valeurs », ajoute Nolan. Une chose est sûre, le FC Sochaux peut compter sur le soutien de nombreux amoureux du football dans cette période difficile. Jamais il n'avait connu de descente en National depuis le début des championnats de France professionnels, soit en 1932.