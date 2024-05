Flash Mercato : Après Kylian Mbappé, une icône va quitter le PSG

Après Kylian Mbappé et Keylor Navas, le PSG va perdre une icône à la fin de la saison en cours. Un gros coup dur pour le club de la capitale française.

Le PSG va perdre un entraîneur chevronné

À la surprise générale, Zoumana Camara serait probablement en train de disputer sa dernière saison avec l’équipe U19 du Paris Saint-Germain, qualifiée pour les demi-finales des play-offs du Championnat de France. Selon les renseignements recueillis par le quotidien L’Équipe, l’ancien adjoint de Thomas Tuchel envisagerait désormais de passer un cap dans sa carrière en intégrant un staff professionnel.

Libre le 30 juin prochain, Zoumana Camara ne devrait donc pas prolonger avec le Paris SG, qui envisageait pourtant de lui confier sa future équipe Espoirs. L’idée de Papus est de se lancer comme numéro 1, après avoir, à la fin de sa carrière de joueur, été successivement un des adjoints de Laurent Blanc (2015-2016), Unai Emery (2016-2018) et Thomas Tuchel (2018-2020).

Déjà l’été passé, l’ancien défenseur avait déjà exprimé ce souhait, mais Luca Cattani, le directeur du centre de formation, l’avait convaincu de rester un an de plus. Aux dernières nouvelles, Zoumana Camara serait sur les tablettes d’un club de Ligue 2.

Zoumana Camara sur le banc de l’EA Guingamp ?

Zoumana Camara, coach des U19 du PSG

Sondé au cours de la saison par l’AS Saint-Étienne et Clermont Foot qui avaient finalement fait d’autres choix, Zoumana Camara serait dans les plans des dirigeants de l’EA Guingamp pour remplacer Stéphane Dumont, qui est sur le départ.

La direction du club de Ligue 2 et l’actuel coach des U19 du PSG vont se rencontrer dans les jours à venir pour évoquer leur éventuelle collaboration. Après l’éclatante qualification de son équipe pour la demi-finale des play-offs contre l’Olympique Lyonnais (5-0), Camara s’est exprimé sur son avenir.

« Pour l’instant, je suis concentré sur la fin du Championnat de France. S’il y a une annonce à faire, elle sera d’abord en interne (…) J’ai touché à tous les secteurs : joueur, entraîneur adjoint, coach à la formation maintenant. Je m’éclate dans ce que je fais, je suis content, je profite. On fera le point avec mes dirigeants, avec le club, dans le respect, et on verra ce qu’il adviendra pour moi la saison prochaine », a confié l’ex-international français au journal Le Parisien.