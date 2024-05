Vente ASSE : Ça bouge à Saint-Étienne, une annonce-choc tombe !

À quelques semaines de la vente de l’ASSE, le club ligérien fait une annonce, relative à un recrutement d’éducateurs et de dirigeants.

L’ASSE contrôlée bientôt par Kilmer Sports Ventures

L’ASSE va passer sous pavillon canadien bientôt. L’annonce a été faite la semaine dernière par la direction du club. Larry Tanenbaum va devenir le nouveau propriétaire de l’AS Saint-Etienne, à travers son groupe Kilmer Sports Ventures. Une délégation des futurs repreneurs, avec à sa tête Ivan Gazidis, était dans le Forez la semaine dernière.

Elle a rencontré le Comité Social et Economique (CSE) de l’ASSE, l’entraineur Olivier Dall’Oglio et a visité les installations de club. Les dirigeants du groupe canadien auraient même démarré le processus de reprise en main de l’AS Saint-Etienne, en attendant la finalisation de la vente, qui devrait se faire en juin au plus tard.

L’ASSE lance le recrutement d’éducateurs et dirigeants

Sur son site internet, l’association ASSE a fait savoir, ce lundi, qu’elle recherche des éducateurs et des dirigeants pour compléter ses effectifs, en vue de la prochaine saison.

« L’association ASSE est à la recherche de dirigeants bénévoles pour encadrer les effectifs de la formation féminine. Consistant à épauler directement l’éducateur sur la gestion administrative et logistique de son groupe de joueurs ou joueuses, mais aussi à participer à la vie du club, la mission de dirigeant demande responsabilité, disponibilité, pédagogie et humilité », a communiqué le club ligérien.