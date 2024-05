Mercato : L’OM fixe le prix de Leonardo Balerdi

L’Olympique de Marseille réfléchit à une prolongation du contrat du défenseur argentin, Leonardo Balerdi lors du mercato estival. Mais le club ne ferme pas totalement la porte à un départ.

Leonardo Balerdi en grande forme cette saison

L’Olympique de Marseille n’a pas réalisé une saison fructueuse. Mais le défenseur argentin, Leonardo Balerdi s’est démarqué par ses belles performances. Il a été l’une des pièces maîtresses du réveil de l’OM cette saison. Leonardo Balerdi et le prolifique attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang permettent à l’équipe entraînée par le coach français Jean-Louis Gasset de relever la tête quand le jeu devient difficile sur le terrain.

Le club phocéen a terminé la saison à la 8e place au classement en Ligue 1. Il a été éliminé de la Ligue Europa en demi-finales face à l’Atalanta Bergame. Les Olympiens ne disputeront pas une compétition européenne la saison prochaine. Sans une Coupe d’Europe, l’OM va rencontrer des difficultés financières et devra revoir ses plans.

L’OM laisse Leonardo Balerdi prendre sa décision

Les dirigeants marseillais veulent faire le grand ménage cet été. Certains cadres doivent partir. L’avenir du défenseur argentin Leonardo Balerdi est incertain. Certains clubs lui font des yeux doux. Les pensionnaires du Vélodrome vont recevoir des offres lors du mercato estival. L’Atlético Madrid envisagerait d’attirer Balerdi pour la saison prochaine afin de pallier le départ de Hermoso, en fin de contrat.

Pour éviter toute erreur stratégique, le club veut se montrer ferme et a d’ores et déjà affirmé ne pas être vendeur. L’OM veut prolonger le contrat de l’Argentin et une augmentation salariale est envisagée. Mais selon RMC Sport, si Balerdi exprime le désir de partir, une porte de sortie pourrait s’ouvrir.

Cela nécessiterait un montant estimé entre 35 et 45 millions d’euros. Selon Transfermarkt, la valeur de Leonardo Balerdi est estimée à 10 millions d’euros. Leonardo Balerdi est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2026.