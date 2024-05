Départ de Gasset : L’OM tient un crack pour le poste d’entraîneur

La priorité de l’OM est de trouver un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Pablo Longoria tente un coup en Italie.

Qui pour conduire l’OM la saison prochaine ?

L’OM est à la quête d’un nouveau coach pour remplacer Jean-Louis Gasset. Il est en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille et ne poursuivra pas l’aventure avec les Olympiens la saison prochaine. Lui-même a déjà annoncé son départ. Il a disputé son dernier match contre le Havre ce week-end. Le président du club phocéen, Pablo Longoria et son directeur sportif, Mehdi Benatia explorent diverses options.

Les noms de Paulo Fonseca (Lille), Sergio Conceição (FC Porto) et Roberto De Zerbi (Brighton) circulent depuis plusieurs jours. Paulo Fonseca ne rêve pas de prendre les rênes de l’OM. Les hommes de Jean-Louis Gasset occupent la 8e place au classement en Ligue 1 et ne pourront pas disputer une compétition européenne la saison prochaine. Or, le coach portugais souhaite diriger une équipe qui va disputer une Coupe d’Europe.

L’AC Milan a validé son ticket pour la Ligue des Champions. Le club lombard pourra battre l’Olympique de Marseille dans ce dossier. Quant à Sergio Conceiçao, il aurait tenu une rencontre avec le président de l’OM, Pablo Longoria et aurait refusé son offre. Il est également courtisé par l’AC Milan. Roberto De Zerbi a annoncé son départ de Brighton et est libre. L’OM ne lui a encore formulé aucune offre. L’AC Milan est également en lutte avec l’OM sur cette piste.

🚨 Pablo Longoria a ressorti ces dernières heures son réseau italien et a pris des informations sur la situation de Raffaele Palladino, actuel coach de Monza (12ème de Serie A) ! 🇮🇹👔



Le technicien italien de 40 ans n'est pas insensible à l'intérêt de l'OM. 💙🤍… pic.twitter.com/azo7n2l5wa — Actu Foot (@ActuFoot_) May 20, 2024

Raffaele Palladino sur le départ de Monza ?

Un autre entraîneur est pressenti pour prendre la succession de Gasset. Pablo Longoria tente un coup en Italie. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’OM cible Raffaele Palladino. Agé de 40 ans, l’entraîneur a maintenu Monza en Serie A cette saison. Le président marseillais aurait enquêté sur sa situation. La source indique que Palladino, de son côté, semble intéressé par l’attention portée par l’Olympique de Marseille.