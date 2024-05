OL : David Friio livre le secret de la saison extraordinaire de Lyon

Comment l’OL a réussi à se qualifier pour la coupe d’Europe, en partant de la dernière place de la Ligue 1 ? David Friio a dévoilé la recette du club.

L’improbable exploit réussi par l’OL de Pierre Sage

L’OL a réussi un véritable exploit cette saison, en finissant à la 6e place de Ligue 1 et en se qualifiant pour la finale de la coupe de France. Parce que le club rhodanien était dernier du championnat, après 13 journées et avec seulement 7 points au compteur, sur 39 points possible. Pendant le début de saison catastrophique, l’Olympique lyonnais a viré deux entraineurs : Laurent Blanc, puis son successeur Fabio Grosso. Plusieurs observateurs du football français voyaient l’OL en Ligue 2 à la fin de saison.

Ils n’étaient pas nombreux à parier une pièce sur le maintien des Gones dans l’élite. Mais Pierre Sage (nommé le 30 juin 2023) a réussi à maintenir Lyon, en faisant une remontée inespérée, avec son équipe renforcée en janvier. Le coach non diplômé (il n’a pas le BEPF) a même décroché une qualification pour la phase de poule de la Ligue Europa, grâce à une performance remarquable : 20 victoires, 1 nul et seulement 6 défaites, en 27 matchs de Ligue 1.

Une équipe dirigeante soudée et alignée

Revenu sur la folle saison de l’OL, David Friio donne la recette qui a permis à Pierre Sage et aux Gones de surperformer. Il évoque en premier point, les changements dans l’organigramme, initiés par John Textor. En dehors du nouvel entraineur, David Friio a pris les rênes de la direction sportive et Laurent Prud’homme a été nommé Directeur général du club. Avant eux, Matthieu Louis-Jean avait débarqué au poste de directeur du recrutement.

Selon le directeur sportif, c’est l’union sacrée formée par la nouvelle équipe dirigeante, qui a été le ciment de la réussite de Lyon. « Au mois de décembre, John Textor a trouvé les hommes qu’il souhaitait mettre en place. […]. Parce que le plus important, c’est d’avoir un alignement. […]. Là, on est soudés, on sait où on veut aller », a-t-il souligné.

Des recrues avec un état d’esprit incroyable

Le deuxième point a été le recrutement réussi, pendant le mercato d’hiver. D’après le dirigeant, « les recrues sont arrivées avec un état d’esprit incroyable ». Toutefois, il souligne la bonne gestion de l’effectif par Pierre Sage. « Il y a les titulaires, puis les entrants qui amènent de l’impact et poussent les autres à être meilleurs. C’est vraiment important et c’est une vraie réussite ». Pour rappel, les joueurs qui ont bonifié l’OL pendant la deuxième partie de la saison sont : Saïd Benrahma, Nemanja Matic, Orel Mangala, Malick Fofana, Gift Orban et Lucas Perri (gardien en coupe de France).

Implication et disponibilité de John Textor

Photo : John Textor

Pour finir, David Friio évoque également l’implication, la disponibilité et la passion de John Textor. « On a un propriétaire incroyable. Je n’ai jamais vu une personne aussi importante, passionnée comme ça. Il a une vraie connaissance (du football). On échange régulièrement. Et il est très impliqué dans le sportif aussi. On travaille en parfaite osmose. Il n’y a pas de secret. Si l’Olympique lyonnais est où il est maintenant, c’est que ça fonctionne ».