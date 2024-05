OL : Coupe de France, Lacazette défie Mbappé et le PSG

L’OL affrontera le PSG en finale de la coupe de France, samedi. Alexandre Lacazette, le capitaine, a rassuré les Lyonnais avant d’aller défier Kylian Mbappé les Parisiens, à Lille.

Lacazette et Lyon en quête de trophée

Alexandre Lacazette et l’OL retrouvent le PSG au stade Pierre Mauroy, samedi (21h), en finale de la coupe de France. Cette rencontre arrive un mois après la dernière confrontation entre les deux équipes. Les Parisiens avaient étrillé les Lyonnais (4-1), à Paris, lors de la 30e journée de championnat. Cette fois, ils s’affrontent sur terrain neutre, à Lille, et en finale. Le contexte est donc tout autre.

Déjà assurés d’une place directe en Ligue Europa, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers veulent offrir le trophée à leurs supporters. Ce serait leur récompense, pour leur indéfectible soutien aux Gones, toute cette saison. L’OL souhaite également mettre fin à la longue série sans trophée. Son dernier sacre en finale de la coupe de France remonte à 2012.

Alexandre Lacazette : « On n’a pas peur du PSG »

Mais il faudra passer par le PSG, sacré champion de France et visant le doublé championnat-coupe. Luis Enrique ne cache pas son intention de remporter le trophée. Pour ce faire, il a convoqué Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour la finale. La présence des deux stars dans le groupe du PSG était incertaine, en raison de leur escapade au Festival de Cannes, le week-end dernier.

Le buteur parisien est finalement dans le groupe pour affronter l’OL. Pas de quoi effrayer son homologue Lyonnais. « On n’a pas peur du PSG », a rassuré Alexandre Lacazette. « Ça reste une finale, tout est possible. C’est une équipe à respecter, mais nous aussi, on a envie de nous respecter nous-mêmes, donc on donnera tout pour la gagner », a-t-il insisté.

Lacazette-Mbappé, duel de buteurs

L’OL a terminé la saison en trombe. L’équipe de Pierre Sage a réalisé une série assez positive de 9 victoires, 1 nul et 1 défaite, lors des 11 derniers matchs. Sur le plan individuel, Alexandre Lacazette a marqué 19 buts et a délivré 3 passes décisives en 29 matchs disputés en Ligue 1. Il a fini deuxième meilleur buteur du championnat, derrière Kylian Mbappé, auteur de 27 buts et 7 passes décisives en 29 matchs joués. Cette finale sera donc aussi le duel de deux buteurs.