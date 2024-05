ASSE : Rodez AF, peu d’espoir pour l’AS Saint-Étienne !

L’ASSE affronte Rodez AF, une équipe qu’elle n’a jamais battue. Le club ruthénois, véritable bête noire des Verts, va une fois de plus se dresser sur son chemin dans la lutte pour la montée en Ligue 1.

3 victoires pour Rodez et 2 matchs nuls pour l’ASSE

L’ASSE reçoit Rodez AF ce vendredi (20h30), à l’occasion du match 2 des play-offs. Cette rencontre est la première étape dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Le vainqueur affrontera ensuite le FC Metz en barrages, dans une double confrontation. Le match aller est prévu pour le jeudi 30 mai et le retour le dimanche 2 juin. Notons que RAF a déjà éliminé le Paris FC, aux tirs au but, lors du match 1 des play-offs.

Avant le match de ce vendredi soir entre Saint-Etienne et Rodez FC, nous avons revisité l’historique des confrontations entre les deux équipes. Et il est défavorable aux Stéphanois. Ils n’ont remporté aucun des 5 matchs disputés contre les Ruthénois. Ces derniers comptent 3 victoires, et 2 matchs nuls.

Rodez AF a privé l’ASSE de la montée directe

Plus précisément, Rodez Aveyron Football avait éliminé l’équipe stéphanoise en coupe de France (7e tour) et s’était imposé à Saint-Etienne (0-2) en Ligue 2, la saison dernière. Les Verts avaient obtenu un nul (1-1) lors du match retour de championnat. Cette saison, l’équipe de Didier Santini a remporté le match aller du championnat (2-1) et a tenu l’ASSE en échec au retour, à Geoffroy-Guichard (1-1), lors de l’avant-dernière journée décisive, le 10 mai.

L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a d’ailleurs perdu la 2e place au classement, à l’issue de ce match nul. Par conséquent, elle n’a pas pu monter directement en Ligue 1. Au regard des résultats entre les deux équipes de Ligue 2, il est évident que Rodez AF se présente comme la bête noire de l’ASSE.

Dallo’Oglio ne pense que RAF est la bête noire de l’ASSE

Interrogé sur la question, l’entraineur des Verts ne le pense pas. « Bête noire ? C’est du passé, ce n’étaient pas les mêmes équipes, ce n’était pas le même contexte. Je sais que ça fait parler, mais ça ne me touche pas trop », a-t-il répondu. Néanmoins, il reconnaît que c’est une équipe assez complémentaire et efficace.

« Ça reste une équipe difficile à jouer. Ils ont beaucoup de force, de puissance et de détermination », a admis Olivier Dall’Oglio. L’ASSE va-t-elle enfin signer sa première victoire sur Rodez AF ? Rendez-vous dans quelques heures, dans le Chaudron, qui s’annonce bouillant.